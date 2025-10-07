Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi | Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi

        İstanbul Şişli'de Avukat Serdar Öktem'e düzenlenen silahlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Olayda, saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerle birlikte gözaltı sayısı 13'e yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:49 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:07
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Şişli'de avukat Serdar Öktem'e düzenlenen silahlı saldırı sonrasında kaçmaya çalışan 5 şüpheli, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

        DHA'nın haberine göre şüphelilerin saldırıda kullandıkları aracı ormanda terk ettikleri ve taksi ile kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerle birlikte gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

        Zincirlikuyu'da saat 16.15 sıralarında avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen şüpheliler olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, şüpheliler S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A'nın kullandıkları araçla Arnavutköy'e kaçtığını tespit etti. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin aracı İstiklal Mahallesi'ndeki ormanda terk ettiği ve taksiyle kaçtığı tespit edildi. Araç üzerinde inceleme başlatılırken, taksiyi takibe alan ekipler, Odayeri mevkiinde aracı durdurdu. Taksiden inerek ağaçların arasına kaçan şüpheliler, yakalandı.

        JANDARMA YAKALADI

        Saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli ve kaçmalarına yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı. 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüphelilerin, olayda kullandıkları silahları, aracı terk ettikleri ormandaki ağaçların arasına attıkları belirlendi. Şüphelilerin sorgusunda silahların yerini öğrenen ekipler, bölgede yaptıkları aramada 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y. K, M. B , D.Y, E.K, F.E, S.A.S de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

        ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı! Haberi Görüntüle
