Sağanak etkisini artırıyor! 52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!

İçişleri Bakanlığı, yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar ile fırtına beklendiğini belirterek, 52 il için "sarı", 4 il için de "turuncu" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

AA'da yer alan habere göre bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bugün 52 il için gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebi ile "sarı" meteorolojik uyarı, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, İzmir için de gök gürültülü sağanak nedeniyle "turuncu" meteorolojik uyarı yapıldığı ifade edildi.

"Sarı" ve "turuncu" uyarı verilen illerin valiliklerine mesaj formu ve e-posta ile bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, "Turuncu" kodlu yağış uyarısı verilen Aydın, Çanakkale, Balıkesir, İzmir'de yaşayan vatandaşlara SMS yoluyla "dikkatli ve tedbirli" olmaları yönünde bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.