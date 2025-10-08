ABD Başkanı Trump'tan Kanada Başbakanı Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile ikinci kez Beyaz Saray'da görüştü. ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Carney'nin ziyareti sırasında ticaret anlaşmasına doğru ilerleme kaydedildiğini belirtirken, ABD ve Kanada arasında "karşılıklı sevgi" olduğunu ancak "doğal bir çatışma" olduğunu da söyledi.

CARNEY'E "DÜNYA ÇAPINDA LİDER" NİTELENDİRMESİ

Carney'i "dünya çapında bir lider" olarak nitelendiren ve zorlu bir müzakereci olduğunu söyleyen Trump, "Kanada'nın başarılı olmasını istiyoruz. Ama biliyorsunuz, bizim de istediğimiz bir nokta var." dedi.

Carney de Trump'ın eylemlerini övdü ve onun dönüştürücü bir Başkan olduğunu söyledi.

"KARŞILIKLI SEVGİMİZ VAR"

ABD ve Kanada'nın neden ticaret konusunda bir anlaşmaya varamadığı sorulduğunda Trump, bunun karmaşık bir durum olduğunu söyledi ve "Doğal bir çatışmamız var. Ayrıca karşılıklı sevgimiz de var" dedi.

Carney ise "çatışma" kelimesini kullanmaktan kaçındı ve şunları söyledi: "Rekabet ettiğimiz alanlar var ve bunlar, işe yarayan bir anlaşmaya varmamız gereken alanlar. Ancak birlikte daha güçlü olduğumuz daha fazla alan var ve odaklandığımız şey de bu."