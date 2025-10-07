Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İş insanı Resul Tire cinayetine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        İş insanı Resul Tire cinayetine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        İstanbul'da beş ay önce silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş insanı Resul Tire cinayetine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, kafalarında kask bulunan iki kişinin, Tire'nin işlettiği otoparka gelerek genç iş insanına ateş ettiği ve ardından olay yerinden hızla kaçtığı görülüyor. Olayın ardından iş insanının eşi, sanatçı Gülşen Korucu Tire, eşinin kardeşleri tarafından tehdit edildiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık adı geçen kişilere uzaklaştırma kararı verdi

        Giriş: 07.10.2025 - 16:59 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, 9 Mayıs 2025 günü İstanbul Avcılar’da, Çiğdem Caddesi üzerinde bulunan 40 yaşındaki iş insanı Resul Tire’ye ait otoparkın önünde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, saat 22.49’da gerçekleşen silahlı saldırıda iş insanı Resul Tire yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı

        CİNAYET 13 SANİYEDE İŞLENDİ

        Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerine göre, kafalarında kask bulunan iki şüpheli, Resul Tire’nin işlettiği işyerine doğru yürüyor. İki kişiyi fark eden Tire, kapıya çıkarak ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu sırada önde yürüyen saldırgan, aniden silahını çekip genç iş insanına peş peşe ateş ediyor. Yakın mesafeden açılan ateş sonucu Tire yere yığılıyor. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçarken, cinayet sadece 13 saniye içinde gerçekleşiyor.

        REKLAM

        ŞARKICI EŞİNDEN SAVCILIĞA “TEHDİT EDİLİYORUM” BAŞVURUSU

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda cinayetle bağlantılı iki şüpheli yakalandı.

        Soruşturma sürerken, hayatını kaybeden iş insanı Resul Tire’nin eşi, müzisyen ve program sunucusu Gülşen Korucu Tire, savcılığa başvurarak “Tehdit ediliyorum” diyerek suç duyurusunda bulundu.

        EŞİNİN AĞABEYİ VE KARDEŞİNE UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTI

        Eşinin ağabeyi, kardeşi ve bir çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunan Gülşen Korucu Tire, bu kişiler tarafından ölümle tehdit edildiğini öne sürdü. Sanatçı, şikayet dilekçesinde eşinin öldürülmesinin ardından ağabeyi ve kardeşinin, kendilerine ait otoparkı gasp ederek ellerinden aldığını belirtti. Ayrıca can güvenliği endişesiyle adres gizliliği talebinde bulundu.

        Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, adı geçen kişiler hakkında uzaklaştırma kararı çıkardı. Bu kararın yanı sıra Gülşen Korucu Tire için “adres gizliliği” uygulamasına da gidildi.

        SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMA YAPTI

        Sanatçı Gülşen Korucu Tire sosyal medyasında yaptığı açıklamada “Bir açıklama yapmak istiyorum. Tehdit ediliyorum. Maalesef tehdit eden kişiler eşimin ailesinden bazıları ve eşimin bir tane çalışanı. Bu insanların işi gücü yok 24 saat beni ve ailemi takip ediyorlar. Ben bu kişiler hakkında uzaklaştırma aldım savcıdan. Talep ettim savcılık bu kişilere uzaklaştırma kararı verdi. Allah devletimizden razı olsun uzaklaştırma kararı verdi. Koruma verdi gizlilik kararı verdi. Ve ben bu insanlardan halen kurtulamıyorum açıkçası. Siz benim ve kardeşlerimin peşinde koşacağına kocamı kimler öldürdü onların peşinde koşun. Siz niye eşimin katillerini bulmak için çırpınmıyorsunuz.” dedi.

        KIZ KARDEŞİ YAREN DE ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLMÜŞTÜ

        Eşini silahlı saldırı sonucu kaybeden sanatçı Gülşen Korucu Tire, daha önce de 2018 yılında 19 yaşındaki kız kardeşi Yaren Korucu’nun ölümüyle büyük bir acı yaşamıştı. Yaren Korucu’nun ölümü, Türkiye gündemini sarsan olaylardan biri olan, şarkıcı Seçil Çiftçi’nin eski erkek arkadaşı Semih Sevim’i öldürmesi davası sırasında gündeme gelmişti.

        Genç kız, son olarak Seçil Çiftçi’nin sevgilisi Yusuf K. ile görüldükten sonra kaybolmuştu.

        1 Kasım 2018 günü saat 21.15’te, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nda, kaldırım üzerinde Yaren Korucu’nun cansız bedeni bulundu. Yürütülen soruşturma sonunda savcılık, olayla ilgili “intihar” kararı vermişti.

        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Resul Tire
        #Seçil Çiftçi
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!