Yıldız, saatlerin önemli bir kısmının dünyada tek örnek olduğunu belirterek, "Bu da zaten bu koleksiyonu çok seçkin, dünyada sayılı kılan hususlardan bir tanesi. Koleksiyonumuzun içinde bazı saatleri yakından gördüğümüzde, bunların sadece saat olarak değil aksamıyla da son derece kıymetli doneleri barındırdığını görüyoruz. Koleksiyonumuzu bir arada görmek suretiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi Topkapı Sarayı'nın bir hazinesiyle daha buluşturmuş olacağız. Hazırlıklarda sona geldik. Önümüzdeki günlerde, uygun bir tarihte ziyaretçiyle buluşturacağız" dedi.