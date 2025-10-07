Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor: Macron çıkmazda

Fransa, Haziran 2024'ten beri, Beşinci Cumhuriyet'in 1958'de kurulmasından bu yana yaşadığı en derin siyasi krizin içinde.

Macron'un atadığı Başbakan Bayrou'nun üçe bölünmüş parlamentoda güvensizlik oyuyla düşürülmesinin ardından yine Macron'un atamasıyla Başbakanlık görevine gelen Savunma Bakanı Lecornu, sadece 27 gün bu görevde kalabildi.

9 Eylül'de atanan Lecornu, 5 Ekim'de kabinesini açıkladı, 6 Ekim'de istifa etti. Lecornu, Fransa tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu. Başbakanın istifası, açıkladığı kabinenin hem sol ittifak hem de aşırı sağ tarafından eleştiri yağmuruna tutulmasının ardından geldi.

Lecornu temaslarına devam ediyor

Le Monde'un edindiği bilgiye göre, istifa eden İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, istifa eden Başbakan Lecornu tarafından kabul edildi.

Lecornu parlamento temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirerek yeni bir kabine için güvenoyu sayısına ulaşmak istese de aşırı sağcı Le Pen bu kapıyı tamamen kapattı.

Sosyalist Parti, Fransız Komünist Partisi ve Les Ecologistes'in oluşturduğu parlamentonun en güçlü grubu olan sol ittifak, ortak açıklamada "Emmanuel Macron başbakanlığa solcu ve ekolojist bir başbakan atamalıdır" ifadesini kullandı.

Metinde bu siyasi güçlerin, "demokratik olmayan" ve "sorumsuz" olarak nitelendirilen bir tutumla "Cumhurbaşkanı'nın siyasi yön değişikliğini reddetme kararlılığını kınadıkları" belirtiliyor: "Parlamentoyu hak ettiği yere geri getireceğimiz sosyal ve ekolojik ilerleme ve mali adalet politikasını izlemek üzere birlikte yönetmeye hazırız." Fransa siyasetinde kaos hakim Çeşitli kesimlerden siyasetçiler Cumhurbaşkanı'nın hamleleri konusunda kafa karışıklığı yaşadıklarını ifade ediyor. Bir zamanlar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın müttefiki olan eski Fransa Başbakanı Edouard Philipp ülkeyi saran siyasi kriz nedeniyle erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi çağrısı yaptı. Philippe'in yorumlarını, parlamentonun feshedilmesini ve erken cumhurbaşkanlığı seçimlerini desteklediğini söyleyen aşırı sağcı parti Ulusal Ralli'nin lideri Jordan Bardella takip etti. Macron döneminde başbakanlık yapmış olan bir diğer isim Gabriel Attal, "Pek çok Fransız gibi ben de Cumhurbaşkanı'nın kararlarını artık anlamıyorum" dedi. Macron'un seçenekleri artık sınırlı. Cumhurbaşkanı yeni bir başbakan atayabilir. Sol ittifak Macron'u soldan bir başbakan atamaya çağırdı, ancak Macron buna karşı. Çıktı çünkü solcu bir başbakan tüm problemlerin teknik odağı olan emeklilik revizyonunu ve vergi değişikliklerini geri almaya çalışacak.