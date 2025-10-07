Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı

        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı

        Antalya'da çıktığı falezlerde mahsur kalan Nubar B., bulunduğu yerden inemeyince itfaiye ekipleri tarafından halat bağlanarak kurtarıldı. Nubar B., yüzünü başörtüsüyle kapattıktan sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 18:34 Güncelleme: 07.10.2025 - 18:34
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan falezlerde meydana geldi.

        Öğle saatlerinde alt kısımdan falezlere doğru tırmanan Nubar B., bir süre sonra inmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çevredekilere sesini duyurmaya çalışan kadını duyan bir kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ağaca bağladığı halat yardımıyla yaklaşık 20 metrede mahsur kalan Nubar B.'nin yanına indi. Ekipmanlar yardımıyla itfaiye erinin halatla bağladığı Nubar B., yukarı çıkarıldı. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan Nubar B., sağlık ekibinin kontrol teklifini reddetti. Bu sırada görüntü alan gazetecilere kendisini çekmemesini söyleyen Nubar B., başörtüsü ile yüzünü kapatıp güneş gözlüğü taktıktan sonra basın mensuplarına saldırdı.

        İtfaiye erlerinin araya girmesinin ardından Nubar B., kontrol için ambulansa alındı.

        Fotoğraf: DHA

