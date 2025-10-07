Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!

        Galatasaray derbisinde sonradan oyuna giren Cengiz Ünder, performansını yükseltirken ilk 11'e göz kırpıyor.

        Giriş: 07.10.2025 - 11:57 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı derbide deplasmandan 1-1'lik skorla dönerken sonradan oyuna giren Cengiz Ünder performansıyla dikkat çekti.

        2

        67. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna giren 28 yaşındaki futbolcu, 21 kez topla buluşurken 14 pasta 12 isabet buldu ve 3 kilit pas attı.

        3

        Cengiz, 74. dakikada Rafa Silva'ya "Al da at" dercesine bir pas atsa da Portekizli futbolcu bomboş durumda topu auta yollamıştı.

        4

        Derbide oyuna girdiği bölümde hücuma önemli bir hareketlilik getiren Cengiz'in idman performansını da artırdığı öğrenildi.

        5

        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özel olarak ilgilendiği isimlerden olan Cengiz Ünder'in milli aranın ardından ilk 11 yarışına daha da iddialı olması bekleniyor.

        6

        Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den herhangi bir bedel ödemeden kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz'in 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

        7

        Milli futbolcu bu sezon 5 lig maçında da sonradan oyuna girerken 95 dakika süre aldı ve 1 gole imza attı.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Sane Almanya'da çileden çıktı!
        Sane Almanya'da çileden çıktı!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!