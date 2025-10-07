Habertürk
        Mersin'de feci kaza: 4 işçi öldü! Çok sayıda yaralı | SON DAKİKA HABERİ

        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 işçi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor

        Giriş: 07.10.2025 - 08:05 Güncelleme: 07.10.2025 - 13:11
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Mersin'de yürek yakan kaza, Erdemli ilçesinde yaşandı. Domates hasadı yapmak için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan Cemal K. idaresindeki minibüs, Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde şarampole yuvarlandı.

        4 İŞÇİ ÖLDÜ, 4'Ü AĞIR 14 YARALI

        AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtaki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini tespit eden ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        "SON DERECE ÜZÜCÜ BİR KAZA"

        Vali Atilla Toros, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, kaza yerinde inceleme yaptı. Toros, incelemesinin ardından gazetecilere, kazanın sabah saat 06.40'ta meydana geldiğini söyledi.

        Üzüntülü olduklarını vurgulayan Toros, şunları kaydetti:

        "Tarım işçilerimizi, vatandaşlarımızı taşıyan minibüs, yaklaşık 10 metrelik mesafeden aşağıya yuvarlandı. Maalesef 4 vatandaşımız olay yerinde vefat etti, 14 vatandaşımız da hastanelerimize sevk edildi. Onların durumlarını da yakından takip ediyoruz. Erdemli'mizin, Mersin'imizin, hepimizin başı sağ olsun. Bizim açımızdan da son derece üzücü bir kaza. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

        #Mersin
        #Son dakika haberler
