Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu! Mevsimsel migren nasıl kontrol altına alınır?

Yılın belli dönemlerinde baş ağrılarınız artıyorsa, dış koşullar bu duruma katkı sağlıyor olabilir. Mevsimsel migren atakları, özellikle geçiş mevsimlerinde sıklaşabiliyor.

MEVSİMSEL MİGREN NEDİR, TETİKLEYİCİLERİ NELERDİR?

Mevsimsel migren, yılın belirli dönemlerinde daha sık ortaya çıkan migren ataklarını ifade eder. Bu atakların tetikleyicileri arasında atmosferik basınç değişimleri, sıcaklık ve nem dalgalanmaları, yoğun güneş ışığı, rüzgâr, hava kirliliği ve mevsimsel alerjenler sayılabilir.

Hava koşulları tek başına migren nedeni olmasa da, birçok faktörün bir araya gelmesiyle atakları tetikleyebilir. Özellikle basınç değişimi ve nem oranındaki dalgalanmalar, beyindeki damar genişlemesini etkileyerek migren ağrılarını başlatabilir.

TETİKLEYİCİLERİ FARK ETMEK: GÜNLÜK TUTMAK, DESENLERİ BELİRLEMEK

Mevsimsel migrenlerle başa çıkmanın ilk adımı, bireysel tetikleyicileri tanımaktır. Bunun için bir baş ağrısı günlüğü tutmak oldukça faydalıdır.

Hangi gün ve saatte atak başladı, hava durumu nasıldı, beslenme, uyku düzeni, ortam ışığı ve stres seviyesi gibi detayları not etmek gerekir. Bu kayıtlar, hangi koşullarda atakların sıklaştığını anlamayı sağlar. Örneğin, basınç düşüşü yaşanan günlerde atakların arttığını fark eden biri, o günlere önlem alarak hazırlanabilir.