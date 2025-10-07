MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, yarın Mısır’ın Şarm el-Şeyh şehrinde gerçekleştirilecek Gazze ateşkes müzakerelerine katılacak. Edinilen bilgiye göre Kalın, oturumlar öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileriyle ikili görüşmeler yaptı.

Geçen hafta Doha’da yapılan temasların ardından dolaylı müzakere süreci Mısır’da başladı. Türkiye de sürece taraflarla kurduğu temaslar ve sahadaki insani önceliklere odaklanan girişimleriyle yer alıyor.

Kalın’ın yarın katılacağı görüşmelerde öncelikli gündem maddeleri arasında Gazze’de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası mekanizmalarının ele alınması ve bölgeye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması bulunuyor.

Diplomatik kaynaklar, taraflar arasında yürütülen dolaylı temasların, sahadaki tırmanmanın durdurulması ve insani erişimin genişletilmesine dönük somut adımlar üretmesinin hedeflendiğini belirtiyor. Müzakerelerin, tarafların pozisyonları ve ara bulucuların önerileri üzerinden çok taraflı bir formatta sürdürülmesi bekleniyor.