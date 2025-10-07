Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump: Orta Doğu'da anlaşmaya çok yakınız | Dış Haberler

        "Orta Doğu'da anlaşmaya çok yakınız"

        ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da anlaşmaya çok yakın olduklarını ifade ederken "Anlaşma olduğunda, herkesin ona bağlı kalması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.10.2025 - 19:37 Güncelleme: 07.10.2025 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Orta Doğu'da anlaşmaya çok yakınız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de süren müzakereler ve anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu.

        Trump, "Orta Doğu'da anlaşmaya çok yakınız." derken, anlaşmanın olmasının ardından herkesin anlaşmaya bağlı kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        Donald Trump "Orta Doğu'da barışa ulaşmamız için bir imkan olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        Gazze müzakereleri için İsrailli ve Filistinli heyetler, Mısır'da bir araya gelmişti.

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İbrahim Kalın'ın da müzakere katılacağı bildirildi.

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili planını duyurmuş, Hamas da planı prensipte kabul ettiklerini belirtmişti.

        REKLAM

        Hamas, ilgili konularda ise müzakereye hazır olduğunu ifade etmişti.

        HAMAS'TAN AÇIKLAMA

        Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze'de ateşkes planı kapsamında Mısır'daki müzakerelere katılan heyetinin, "Filistinlilerin isteklerini karşılayan bir anlaşmaya varılmasının önündeki engelleri kaldırmayı" amaçladığını bildirdi.

        Hamas liderlerinden Fevzi Berhum, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının 2. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun süreci engelleme girişimlerine karşı uyarıda bulunarak, Netanyahu'nun daha önceki tüm turları da kasten başarısızlığa sürüklediğini belirtti.

        "Hamas'ın Mısır’daki mevcut müzakerelere katılan heyeti, Filistinlilerin beklentilerini karşılayacak bir anlaşmaya ulaşılmasının önündeki tüm engelleri aşmaya çalışıyor. Heyetin öncelikleri arasında, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ile İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tüm bölgelerden tamamen çekilmesi yer alıyor." diyen Berhum, Hamas’ın, "insani yardım malzemelerinin kısıtlama olmaksızın girişini, yerinden edilenlerin evlerine dönmesinin garanti altına alınmasını, ulusal bir Filistinli teknokrat heyeti gözetiminde kapsamlı yeniden imar sürecinin derhal başlatılmasını ve adil bir esir takası anlaşmasının yapılmasını" içeren bir anlaşmaya varmayı hedeflediğini ifade etti.

        Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'de ateşkes görüşmelerinin devam ettiğini, hedeflerinin saldırıları bir an önce durdurmak ve ateşkes anlaşmasını dünyaya duyurmak olduğunu söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade