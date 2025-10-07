Habertürk
        Beşiktaş'ta hedef: Derbiye kadar 22 puan! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta hedef: Derbiye kadar 22 puan!

        Süper Lig'de son olarak derbi maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Siyah-beyazlılarda yeni hedef; Fenerbahçe derbisine kadar 9 puan alarak 22 puana ulaşmak...

        Giriş: 07.10.2025 - 18:28 Güncelleme: 07.10.2025 - 18:28
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Süper Lig'de son dönemde forma grafiğini yükselten Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak özgüven ve moral kazandı.

        1 maçı eksik olan Kartal zirve yarışı için iddiasını sürdürürken, gözler milli aradan sonra oynanacak maçlara çevrildi.

        3'TE 3 PEŞİNDE

        Milli aradan sonra sırasıyla evinde Gençlerbirliği, deplasmanda Tümosan Konyaspor ve dış sahada Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelelerden 9 puan çıkarmayı hedefliyor.

        Siyah-beyazlı teknik ekip, 11. haftadaki Fenerbahçe derbisine kadar kayıp yaşamak istemiyor. Kara Kartal, 2 Kasım'da Dolmabahçe'de konuk edeceği ezeli rakibinin karşısına 22 puanla çıkmayı amaçlıyor.

