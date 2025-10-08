Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!

        Artvin'de, denize açılan balıkçılar deniz üzerinde menşei belirlenemeyen insansız deniz aracı buldu. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri güvenlik önlemi alırken, İstanbul'dan talep edilen özel ekip bölgeye gelip cismi inceledi. İnsansız deniz aracı, SAS ekiplerince imha edildi. İmha anı sahil güvenlik kamerasında anbean yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 07:33 Güncelleme: 08.10.2025 - 08:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında tekneyle denize açılan balıkçılar, sabah saatlerinde deniz yüzeyinde insansız deniz aracı fark etti. Balıkçılar, durumu sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

        GEMİLER BÖLGEYE YAKLAŞTIRILMADI

        DHA'daki habere göre bölgeye gelen ekipler, insansız deniz aracının bulunduğu açıkta güvenlik önlemi aldı, gemileri bölgeye yaklaştırmadı. Ekipler bölgede güvenlik çemberi oluştururken, deniz aracının incelenmesi için İstanbul’dan özel ekip talep edildi.

        "ARAÇ TERS DÖNMÜŞ VAZİYETTE"

        İlçeye gelen Artvin Valisi Turan Ergün, ekiplerden bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı. Vali Ergün, “Büyük ihtimalle Rusya-Ukrayna savaşından buraya sürüklenmiş bir insansız deniz aracı olduğunu tahmin ediyoruz. Araç ters dönmüş vaziyette. Sahil Güvenliğimiz gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

        REKLAM

        "SAS EKİBİ GELDİ İNCELEMEDE BULUNDU"

        Deniz Kuvvetlerimize bağlı SAS komandolarından oluşan ekip İstanbul’dan Trabzon’a geldi, kısa süre içinde bölgeye ulaşarak imha çalışması yapacak. Biz bu tür cisimleri patlayıcı madde varmış gibi değerlendirerek kontrollü bir şekilde imha ediyoruz.

        "BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI"

        Şu anda çevrede herhangi bir tehlike yok, Sahil Güvenliğimiz gerekli önlemleri aldı. Bölgeye giriş-çıkışlar yasaklandı, balıkçılarımız da durumun farkında” dedi.

        "BALIKÇILAR DİKKATLİ OLSUN"

        Vali Ergün, “Karadeniz’de zaman zaman bu tür cisimlerle karşılaşmak mümkün. Özellikle sabah saatlerinde ilk denize çıkan balıkçılarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz.

        "BU CİSİMLERE YAKLAŞMASINLAR"

        Böyle bir cisim gördüklerinde kesinlikle yaklaşmasınlar, dokunmasınlar, hemen 112 veya Sahil Güvenlik birimlerimize haber versinler. Biz zaten gerekli güvenlik önlemini alıp, Deniz Kuvvetlerimize bilgi veriyoruz” diye konuştu.

        SAS EKİBİNCE İMHA EDİLDİ

        İnsansız deniz aracı bölgeye gelen SAS ekiplerince imha edildi. İmha anı sahil güvenlik kamerasında anbean yansıdı. Deniz aracının imhası sonrası ekipler güvenlik çemberini açtı.

        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler! Haberi Görüntüle
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #ARTVİN
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü