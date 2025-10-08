Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında tekneyle denize açılan balıkçılar, sabah saatlerinde deniz yüzeyinde insansız deniz aracı fark etti. Balıkçılar, durumu sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

İlçeye gelen Artvin Valisi Turan Ergün, ekiplerden bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı. Vali Ergün, “Büyük ihtimalle Rusya-Ukrayna savaşından buraya sürüklenmiş bir insansız deniz aracı olduğunu tahmin ediyoruz. Araç ters dönmüş vaziyette. Sahil Güvenliğimiz gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

DHA'daki habere göre bölgeye gelen ekipler, insansız deniz aracının bulunduğu açıkta güvenlik önlemi aldı, gemileri bölgeye yaklaştırmadı. Ekipler bölgede güvenlik çemberi oluştururken, deniz aracının incelenmesi için İstanbul’dan özel ekip talep edildi.

"SAS EKİBİ GELDİ İNCELEMEDE BULUNDU"

Deniz Kuvvetlerimize bağlı SAS komandolarından oluşan ekip İstanbul’dan Trabzon’a geldi, kısa süre içinde bölgeye ulaşarak imha çalışması yapacak. Biz bu tür cisimleri patlayıcı madde varmış gibi değerlendirerek kontrollü bir şekilde imha ediyoruz.

"BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI"

Şu anda çevrede herhangi bir tehlike yok, Sahil Güvenliğimiz gerekli önlemleri aldı. Bölgeye giriş-çıkışlar yasaklandı, balıkçılarımız da durumun farkında” dedi.

"BALIKÇILAR DİKKATLİ OLSUN"

Vali Ergün, “Karadeniz’de zaman zaman bu tür cisimlerle karşılaşmak mümkün. Özellikle sabah saatlerinde ilk denize çıkan balıkçılarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz.

"BU CİSİMLERE YAKLAŞMASINLAR"

Böyle bir cisim gördüklerinde kesinlikle yaklaşmasınlar, dokunmasınlar, hemen 112 veya Sahil Güvenlik birimlerimize haber versinler. Biz zaten gerekli güvenlik önlemini alıp, Deniz Kuvvetlerimize bilgi veriyoruz” diye konuştu.

SAS EKİBİNCE İMHA EDİLDİ

İnsansız deniz aracı bölgeye gelen SAS ekiplerince imha edildi. İmha anı sahil güvenlik kamerasında anbean yansıdı. Deniz aracının imhası sonrası ekipler güvenlik çemberini açtı.

