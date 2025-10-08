ABD ekonomisine dair endişeler ve hükümetin kapanma olasılığı nedeniyle altın dur durak bilmiyor.

Ons altın 4 bin doları aşarak zirve tazeledi. Onsu takip eden gram altın ise 5 bin 390 TL ile rekor kırdı.

CUMHURİYET ALTINI 35 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Çeyrek altın 8.622 TL’den Cumhuriyet altını ise 35.143 TL’den işlem görüyor.

Altın, küresel ticaret belirsizlikleri, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve ülkenin mali istikrarına ilişkin kaygılar arasında bu yıl yüzde 50’den fazla değer kazandı.

BofA'DAN TEMKİNLİ OLMA ÇAĞRISI

Altındaki bu yükselişle birlikte Goldman ve UBS altın tahminini yükseltirken BofA ise temkinli olma çağrısı yaptı.

Goldman üçlü Avrupa borsalarındaki yatırım fonu (ETF) girişleri ve muhtemel merkez bankası alımlarını gerekçe göstererek Aralık 2026 altın fiyat tahminini ons başına 4 bin 300 dolardan bin 900 dolara yükseltti.

İsviçre'nin bankacılık devi UBS Güçlü rallinin ardından ons altında kısa vadede bir miktar geri çekilme yaşanabileceğini söyleyerek önümüzdeki aylarda altın fiyatlarının 4.200 dolar/ons seviyesine yükseleceği tahmininde bulundu.