4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek! Mersin'de, dün sabah tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 14 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin yapılan soruşturmada, 29 yaşındaki sürücü Cemal Karakuş'un, sürücü belgesinin olmadığı ve daha önce bu nedenle hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı

Giriş: 08.10.2025 - 08:48 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:27

