İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında; aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Mert Akdülger ve Ceren Moray Orcan’ın da bulunduğu şüpheliler için işlem başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan şahıslara yönelik bir operasyon düzenlendi.

Şüpheliler, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

AA'da yer alan habere göre ünlü isimler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.

Ziynet Sali'nin Avukatı Cemil Cem Eribol da yaptığı açıklamada, ifadeye davet edilen müvekkilinin ABD'de olduğunu aktardı. Eribol, açıklamasında müvekkili ile ilgili uyuşturucu iddialarını da yalanladı.