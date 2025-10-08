Habertürk
        "Gazze ile ilgili iyi ilerleme kaydedildi" | Dış Haberler

        "Gazze ile ilgili iyi ilerleme kaydedildi"

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze ile ilgili iyi ilerleme kaydedildiğini ifade ederken, her geçen saat gelişme yaşandığını ve yakında bölgeye gidebileceğini söyledi

        Giriş: 08.10.2025 - 21:53 Güncelleme: 08.10.2025 - 22:29
        "Gazze'yle ilgili iyi ilerleme kaydedildi"
        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News'e açıklamalarda bulundu.

        Rubio, Gazze konusunda iyi ilerleme kaydedildiğini belirtirken, yakında bölgeye gidebileceğini söyledi.

        ABD Dışişleri Bakanı, her geçen saat gelişme yaşandığını dile getirdi.

        Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler Mısır'da sürerken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da müzakerelere katılıyor.

        Müzakerelerin dolaylı olarak yürütüldüğü biliniyor.

        BAKAN FİDAN'IN GAZZE AÇIKLAMASI

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugünkü basın toplantısında, Gazze ile ilgili 4 husus üzerinde görüşmeler yapıldığını söylerken, uzlaşmanın sağlanması durumunda bugün ateşkes ilan edilebileceğini belirtti.

        Bakan Fidan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün, inşallah, olumlu tablo çıkması hâlinde hedeflenen 4 tane husus var. Şu an onun detayları üzerinde tartışmalar devam ediyor.

        Belli maddelerde epey mesafe kaydedildi. Birkaç husus var önümüzdeki saatlerde onların netleşmesi için bir çaba söz konusu. Bugün uzlaşmaya varılırsa ateşkes ilan edilecek.

        Ateşkese müteakip; her iki tarafın da elinde bulunan ve mutabık kaldıkları, Hamas'ın elindeki rehineler ve cenazeler, İsrail'in elindeki belli miktar müebbet hapse mahkum olanlar ve 7 Ekim'den sonra tutuklanmış olan belli sayıdaki Filistinli serbest bırakılacak.

        Bunların değişimi olacak. Üçüncü madde ise insani yardımların artırılması. Şu anda çok az miktarda giriyor. Onun bir an önce yüksek miktarlara, günlük 500-600'e kadar çıkması gerekiyor.

        Dördüncü madde de İsrail birliklerinin planda belirtilen geri çekilme hatlarına geri çekilmesi sürecini başlatması."

        DONALD TRUMP'IN GAZZE PLANI

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı doğrultusunda gelişen diplomatik süreç devam ediyor.

        Donald Trump geçtiğimiz hafta Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun plana razı olması gerektiğini belirtmiş ve "Netanyahu razı oldu. Razı olmak zorunda başka seçeneği yok. Benimleysen razı olacaksın." şeklinde konuşmuştu.

        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de anlaşma varılması konusunda çok yardımcı olduğunu söylemişti.

        Bir diğer açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış için çok çaba sarf ettiğini söyleyen Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü biri, Hamas ona çok saygı duyuyor." diye konuşmuştu.

        ABD Başkanı'nın Gazze planı uyarınca Gazze'de Filistinlilerden oluşan teknokrat bir hükümet kurulması öngörülüyor.

        Uluslararası uzmanların ve politikacıların yer alacağı Barış Kurulu'na ise Donald Trump başkanlık edecek. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da kurulda yer alması bekleniyor.

        Fransa ve İngiltere, plana olan desteklerini belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'nin gelecekti yönetiminin Mahmud Abbas yönetimi tarafından üstlenilmesinin daha iyi olacağını belirtmişti.

        Putin, barışa yol açması durumunda Trump'ın planına destek vermeye hazır olduklarını dile getirmişti.

