AB'den Dron Duvarı planı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus jetleri ve dronlarının bazı üye ülkelerin hava sahasını ihlalinden sonra hızlandırdıkları "Dron Duvarı" girişiminin Birliğin bütün sınırlarını koruyacağını söyledi.

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosunda (AP) Rusya'nın son günlerde AB'nin doğu kanadındaki üye ülkelerin hava sahalarını dronlarla ihlali konusunda yapılan oturumda konuştu.

Rusya'nın hava sahası ihlallerinin "rastgele bir taciz" olmadığını, AB vatandaşlarını tedirgin etme ve Birliğin Ukrayna'ya desteğini zayıflatma hedefinde tutarlı bir kampanya olduğunu belirten Von der Leyen "Artık bunu adlandırmanın zamanı geldi. Bu, bir hibrit savaş ve bunu çok ciddiye almalıyız." dedi.

Von der Leyen, AB'nin muhtemel tehditlere yalnızca tepki vermemesi, aynı zamanda caydırıcı olması gerektiğini kaydederek Avrupa'nın savaşın değişen doğasına karşılık gelen stratejik kapasiteye "acilen" sahip olması gerektiğini söyledi.

Stratejik kapasitenin geliştirilmesi çalışmalarına başladıklarını ifade eden AB Komisyonu Başkanı, savunma alanında ortak hedefleri ve zaman çizelgesini içerecek "Barışı Korumak" olarak adlandırdıkları 2030 yol haritasını iki hafta içinde sunacaklarını aktardı.

Von der Leyen, Doğu Kanadı Gözlemi ve Dron Duvarı girişimlerinin AB'nin "modern savaşın gerçeklerine verdiği yanıtlar" olduğunu belirterek "Hızlı tespit, hızlı önleme ve gerektiğinde hızlı etkisiz hale getirme için uygun fiyatlı ve amaca uygun bir anti-dron sistemine ihtiyacımız var." diye konuştu. Dron Duvarı'nın AB'nin doğu kanadındaki üyelerini koruyacağını kaydeden von der Leyen, "Bu, sadece doğu sınırımızla ilgili değil. Şu anda (doğu kanadı) bizim önceliğimiz ama ihtiyacımız olan şey 360 derecelik bir yaklaşım. Bu antidron sistemi, tabii ki güney kanadı da dahil olmak üzere, tüm Birliğimiz için bir kalkan olacak." dedi. AB-NATO işbirliği AB Dönem Başkanı Danimarka'nın AB Bakanı Marie Bjerre de oturumdaki konuşmasında, Doğu Kanadı Gözlemi projesinin NATO'nun doğu sınırındaki faaliyetlerini "tamamlayıcı" nitelikte olacağını belirterek AB-NATO işbirliğinin Avrupa savunmasını "bir sonraki seviyeye taşımak için çok önemli" olduğunu vurguladı. Bjerre, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş ve hibrit tehditler nedeniyle Avrupa ile transatlantik güvenliği için "en büyük ve açık tehdit" olduğunu ifade ederek "Rusya'nın hibrit faaliyetlerini önlemek ve bunlara yanıt vermek için elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz. AB, bu tehditlere karşı daha hazırlıklı ve daha dirençli hale geliyor ancak bu yoldan sapmamalıyız." diye konuştu.