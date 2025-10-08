Fenerbahçe'de OHAL: Kadro dışı kararları gündemde!

Süper Lig'de milli araya girilirken Fenerbahçe'de ve Kulüpler Birliği'nde hareketli günler yaşanıyor.

Sarı-Lacivertlilerde kadro dışı kararları gündeme gelirken, Kulüpler Birliği'nde ise MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu aleyhinde 18 takımın görüş bildireceği aktarıldı. Yaşanan son gelişmeleri HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul anlattı.

İşte Ahmet Selim Kul'un açıklamaları:

"18 KULÜP, FERHAT GÜNDOĞDU ALEYHİNDE GÖRÜŞ BİLDİRECEK"

"Süper Lig'deki takımların tamamı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu aleyhinde görüş bildirecek. Muhtemelen bu ortak bir mektup/bildiri şeklinde olacak. Tamamı olduğu için değişebilir ama çok uzun bir süreden sonra 18 kulubün aynı noktada buluştuğu bir eylem olarak Ferhat Gündoğdu'nun karşısına çıkacak. Nasıl sonuç getirir ne etki eder orasını bilemem. Kulüpler Birliği hakem konusunda sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaklaşımını kabul etmedi. Kulüpler bu konuda adım atacak onu ifade edelim. Toplantı büyük ihtimalle haftaya olacak en önemli konu ise MHK olacak."

📺 HT Spor Gündem@ahmetselimkul: Süper Lig'deki takımların tamamı, Ferhat Gündoğdu aleyhine görüş bildirecek. Çok uzun bir aradan sonra 18 kulübün aynı noktada buluştuğu bir eylem olarak, Ferhat Gündoğdu'nun karşısına bu durum çıkacak. pic.twitter.com/KwGfMZMOgn — HT Spor (@HTSpor) October 8, 2025

"KADRO DIŞI KARARLARININ ELİ KULAĞINDA"

"Fenerbahçe'de kadro dışı kararlarının eli kulağında. Hem yerli hem yabancı futbolcu olabilir. Takım içerisinde bir şeylerin fitilini yakmak gerekiyor. Davranışlarıyla, tutumlarıyla zarar veren bazı isimler dışarı çıkarılacak. Sosyal medyada herkes bu ismi Mert Hakan üzerinden okuyor. Mert Hakan konusu hiç konuşulduğu, görüldüğü gibi değil. Onun olup olmayacağını da bilmiyorum. İsimler konusunda net bir bilgi yok.