        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak - 8 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den önemli uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 1 il için turuncu, 35 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Burdur, Isparta, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye, Adana, Hatay'da kuvvetli, Antalya'da ise şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece düşmesi tahmin ediliyor. Diğer yandan yağış alan bölgelerde kuvvetli lodos da etkili olacak

        Giriş: 08.10.2025 - 07:31 Güncelleme: 08.10.2025 - 07:31
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz, zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun,Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 18°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 17°

        İzmir

        Yağmurlu 18°

        Antalya

        Sağanak Yağış 21°

        Trabzon

        Güneşli 26°

        Bursa

        Yağmurlu 15°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 27°

        Diyarbakır

        Güneşli 30°

        Gaziantep

        Güneşli 24°

        Ağrı

        Güneşli 26°

        Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde yağışla birlikte 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Burdur, Isparta, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

