Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NYT: Venezuela ile diplomatik temasları sonlandırma kararı alındı | Dış Haberler

        NYT: Venezuela ile diplomatik temasları sonlandırma kararı alındı

        Venezuela ile ABD arasındaki gerginlik sürerken, ABD basını önemli bir iddiayı gündeme getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela yönetimiyle devam eden diplomatik temasları durdurma talimatı verdiği ileri sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 20:35 Güncelleme: 07.10.2025 - 21:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD basınından Venezuela iddiası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela yönetimiyle yürütülen diplomatik temasları durdurma talimatı verdiği ileri sürüldü.

        New York Times gazetesinin konuya aşina ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Venezuela yönetimiyle diplomatik temasları yürüten Richard Grenell'e, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yapılan temaslar da dahil olmak üzere, tüm görüşmeleri durdurma talimatı verdiği iddia edildi.

        Haberde, Trump'ın, Maduro'nun "iktidarı gönüllü bırakma" yönündeki ABD talebine karşılık vermemesinden ve Venezuelalı yetkililerin "uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılarının olmadığı" yönündeki söylemlerinden giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığı öne sürüldü.

        REKLAM

        Yetkililer, Trump yönetiminin gerilimin tırmanması ihtimaline karşı, Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmaya yönelik seçenekleri de barındıran çeşitli askeri planlar geliştirdiğini iddia etti.

        Trump, imzaladığı kararnameyle Güney Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil, operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

        ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini de duyurmuştu.

        Öte yandan ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!