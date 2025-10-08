Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.830,86 %0,15
        DOLAR 41,7125 %0,03
        EURO 48,5153 %-0,26
        GRAM ALTIN 5.411,69 %1,31
        FAİZ 40,02 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 65,35 %1,85
        BITCOIN 121.545,00 %-0,39
        GBP/TRY 55,9661 %-0,04
        EUR/USD 1,1622 %-0,30
        BRENT 66,12 %1,02
        ÇEYREK ALTIN 8.848,19 %1,31
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu

        Kripto paralara ilgisi olan ve babası ABD Başkanı Donald Trump'a kripto hakkında tavsiyeler de veren Barron Trump, 20 yaşına basmadan milyon dolarlık bir servetin sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 10:44 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, hızla büyüyen servetinin kaynağı olarak görülen kripto para dünyasıyla ilgili bazı şeyleri 19 yaşındaki en küçük oğu Barron Trump'tan öğrendiğini kabul etmiş ve teşekkür etmişti.

        Forbes'un haberine göre babasına 'cüzdan'ın ne olduğunu öğreten Barron, geçen yıl, 2024 seçimlerinden iki aydan kısa bir süre önce babası ve ağabeyleriyle birlikte bir kripto para şirketi olan World Liberty Financial'ı kurdu.

        ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi tarafından desteklenen merkezi olmayan (DeFi) finans protokolü ve yönetim platformu World Liberty Financial'ın Trump ailesinin servetine 1,5 milyar dolardan fazla eklediğini tahmin edilirken, bunun yaklaşık yüzde 10'u ya da bir başka deyişle 150 milyon doları küçük oğul Barron Trump'a air olduğu belirtiliyor.

        2020 tarihli "The Art of Her Deal" adlı biyografiye göre, Barron Trump'ın annesi Melania Trump, 2018'de oğluna daha iyi miras koşulları ve aile işine daha fazla katılım sağlamak için evlilik öncesi sözleşmesini yeniden güncelletti. Barron'ın World Liberty'de bir girişime katılması, babasının üçüncü başkan adaylığını ilan ettiği 2024 yılına kadar, yani üniversiteye gittiği zamana kadar sürdü; ancak ilk girişimi de böylelikle oldukça kazançlı oldu.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!