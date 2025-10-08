Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu

ABD Başkanı Donald Trump, hızla büyüyen servetinin kaynağı olarak görülen kripto para dünyasıyla ilgili bazı şeyleri 19 yaşındaki en küçük oğu Barron Trump'tan öğrendiğini kabul etmiş ve teşekkür etmişti.

Forbes'un haberine göre babasına 'cüzdan'ın ne olduğunu öğreten Barron, geçen yıl, 2024 seçimlerinden iki aydan kısa bir süre önce babası ve ağabeyleriyle birlikte bir kripto para şirketi olan World Liberty Financial'ı kurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi tarafından desteklenen merkezi olmayan (DeFi) finans protokolü ve yönetim platformu World Liberty Financial'ın Trump ailesinin servetine 1,5 milyar dolardan fazla eklediğini tahmin edilirken, bunun yaklaşık yüzde 10'u ya da bir başka deyişle 150 milyon doları küçük oğul Barron Trump'a air olduğu belirtiliyor.

2020 tarihli "The Art of Her Deal" adlı biyografiye göre, Barron Trump'ın annesi Melania Trump, 2018'de oğluna daha iyi miras koşulları ve aile işine daha fazla katılım sağlamak için evlilik öncesi sözleşmesini yeniden güncelletti. Barron'ın World Liberty'de bir girişime katılması, babasının üçüncü başkan adaylığını ilan ettiği 2024 yılına kadar, yani üniversiteye gittiği zamana kadar sürdü; ancak ilk girişimi de böylelikle oldukça kazançlı oldu.