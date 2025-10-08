Son yıllarda Rize altın mevduatında Kastamonu toplam mevduatta göz dolduran ataklar yaparken Borsa İstanbul'daki varlıklar (hisse veya pay piyasası) açısından en başarılı il olarak ilginç bir şekilde Gaziantep, Antalya ve Başkent Ankara göz doldurdu. Şehirlerin finansal varlık değişimine yönelik yaptığımız çalışmayı hatırlatalım. Son 5 yılda Rize'de toplam altın mevduatı 652 milyon TL'den yüzde bin 698 artışla 11.7 milyar liraya çıktı, bankalardaki toplam mevduat (TL ve döviz mevduatı) son 10 yılda yüzde 3 bin 338 ve son 5 yılda ise yüzde 873 artarak Türkiye'de diğer şehirleri geride bırakan Kastamonu'da da 2015'te 2,2 milyar lira olan toplam mevduat Haziran 2025 verileri ile 75,8 milyar liraya ulaştı.

Şimdi dönelim bugünkü konumuza. Başkent Ankara'nın son yıllarda borsaya ilgisi hem Ankara merkezli şirketlerin halka açılma arzusu hem yatırım artışından belli oldu. Ankaralı yatırımcıların 5 yıl önce borsadaki varlığı 14 milyar lirayken Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) rakamlarına göre bu rakam Eylül 2025'te yüzde 2 bin 358 tırmanışla 345 milyara yükseldi. Başkentteki bu varlık artışı hem yatırımcı sayısındaki yükseliş hem de yatırımcıların doğru hisse tercihlerinden kaynaklandı. Çünkü aynı dönemde başkentli yatırımcı sayısı ancak yüzde 374 arttı. Kişi başına hisse varlığı da böylece yüzde 419 yükselişle 102 binden 531 bine ulaştı. Bu rakam İstanbul ve İzmir ile karşılaştırıldığında büyük bir başarıya işaret ediyor. Böylece Ankara'nın borsadaki varlığı da borsadaki toplam varlıkların yüzde 6.8'inden yüzde 7'sine çıktı.

YERLİ YATIRIMLARIN YÜZDE 70'İ İSTANBUL'DAN Aynı dönemde İstanbul'da kişi başı hisse varlığı 395 binden yüzde 394 artarak 1 milyon 952 bin oldu. Oransal olarak başkentten ve birkaç ilden daha az bir yükselişe işaret etse bile olsa yerli yatırımcıların borsadaki yatırımlarının yüzde 70'i hala İstanbul'da bulunuyor. İzmir'de ise 5 yılda kişi başı hisse varlığı 76 binden yüzde 375'lik yükselişle 364 bine ulaştı. Türkiye ortalaması olan yüzde 324'lük artış gözönüne alındığında İzmirli yatırımcıyı da hisse seçiminde başarılı sayabiliriz. ANTEP, EN BAŞARILI İL OLDU Genel anlamda baktığımızda Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı sayısı 5 yılda 1,2 milyondan 6,3 milyona çıkarken borsada yerli yatırımcıların varlık tutarı da 203 milyar liradan 4,5 trilyon liraya ulaştı. Toplam varlık büyüklüğü değil ama oransal artış sözkonusu olduğunda ise Gaziantep'in son 5 yılda büyük bir atak yaptığı görülüyor. Antep'te 2020'de kişi başı hisse varlığı tutarı 98 bin 800 lira iken bu rakam yüzde 483 artış ile 576 bin 267'ye tırmandı. Bu artış da Türkiye'de iller arasındaki en yüksek zıplamayı ifade ediyor. Gaziantep'te toplam hisse varlığı yüzde 4 bin 916'lık bir artış kaydederek 988 milyondan 50 milyara ulaştı. Bu şehirdeki yatırımcı sayısı da 10 binden 86 bine çıktı.