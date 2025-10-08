Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin enflasyona ilişkin sorusuna "Programımızı kararlılıkla ve başarıyla uygulamaya da devam ediyoruz. Bütün bunlarla beraber dönemsel dalgalanmalara değil, ekonomide tablonun tamamına odaklanmış durumdayız. Enflasyonla mücadele şüphesiz ki kolay değil. Geçmişte bu mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık. Bugün yine biz ulaşırız. Türkiye ekonomisi, hiç endişe etmeyin, güçlü temeller üzerinde yükseliyor" dedi

        Giriş: 08.10.2025 - 10:59 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:04
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon eylül ayında beklentilerin üzerinde çıkmasının ardından enflasyonla mücadeleye yönelik soruya "Dönemsel etkilerden dolayı eylül ayında enflasyon, beklentilerin üzerinde geldi, doğru. Ama kimse bu durumu, Türkiye ekonomisine yönelik bir karamsarlık tablosuna dönüştürmesin. Çünkü biz günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir program yürütüyoruz" dedi.

        "Programımızı kararlılıkla ve başarıyla uygulamaya da devam ediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bütün bunlarla beraber dönemsel dalgalanmalara değil, ekonomide tablonun tamamına odaklanmış durumdayız. Enflasyonla mücadele şüphesiz ki kolay değil. Geçmişte bu mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık. Bugün yine biz ulaşırız. Çünkü biz bu konuda deneyimliyiz. Bu işi biliyoruz ve bundan nasıl sıyrılırız, bunun gayreti içerisindeyiz. Türkiye ekonomisi, hiç endişe etmeyin, güçlü temeller üzerinde yükseliyor" diye ekledi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

