ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Mısır'da devam eden müzakerelere dair yeni bir açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için anlaşmanın yakın olduğunu ifade etti.

Donald Trump, "Hafta sonu Orta Doğu'ya gidebilirim. Belki Pazar günü giderim. Mısır'da harika bir ekibimiz var. Anlaşmanın olacağını düşünüyorum. Gerçekleşme şansı yüksek. Hamas'la müzakereler iyi gidiyor gibi görünüyor." dedi.

Donald Trump bir diğer açıklamasında ise büyük ihtimalle Mısır'a gideceğini dile getirdi.

Bir basın mensubunun Gazze'ye gidip gitmeyeceğine ilişkin sorusuna yanıt veren Trump "Gidebilirim. Bunu yapabilirim." dedi.

ABD Başkanı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kendisine "Orta Doğu'da anlaşmaya çok yakınız" dediğini söylerken "Bana ihtiyaçları olacak." diye konuştu ve basını toplantısını erken bitirdi.

Marco Rubio'nun Donald Trump'a verdiği notta ise "Truth Social paylaşımını yakında onaylamanız gerekecek ki anlaşmayı ilk siz duyurmuş olun." yazdığı görüldü.

Donald Trump geçtiğimiz hafta Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun plana razı olması gerektiğini belirtmiş ve "Netanyahu razı oldu. Razı olmak zorunda başka seçeneği yok. Benimleysen razı olacaksın." şeklinde konuşmuştu.

İsrail'in müzakere heyetine ise Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'ın başkanlık ettiği ifade edildi.

ABD için müzakerelere Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner katılıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da müzakerelere katılırken, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani'nin de görüşmeler için Mısır'a gideceği bildirilmişti.

Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde devam eden müzakereler İsrail ve Hamas heyetleri arasında dolaylı olarak yürütülüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, Gazze müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini dile getirirken her saat gelişme yaşandığını söyledi.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de anlaşmaya varılması konusunda çok yardımcı olduğunu söylemişti.

Bir diğer açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış için çok çaba sarf ettiğini söyleyen Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü biri, Hamas ona çok saygı duyuyor." diye konuşmuştu.

ABD Başkanı'nın Gazze planı uyarınca, Filistinlilerden oluşan teknokrat bir hükümet kurulması öngörülüyor.

Uluslararası uzmanların ve politikacıların yer alacağı Barış Kurulu'na ise Donald Trump başkanlık edecek. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da kurulda yer alması bekleniyor.

Fransa ve İngiltere, plana olan desteklerini belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'nin gelecekti yönetiminin Mahmud Abbas yönetimi tarafından üstlenilmesinin daha iyi olacağını belirtmişti.

Putin, barışa yol açması durumunda Trump'ın planına destek vermeye hazır olduklarını dile getirmişti.