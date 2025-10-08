Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal

Fransa'nın geçici Başbakanı Sebastien Lecornu, istifasının ardından gerçekleştirdiği siyasi liderler zirveleriyle ilgili bir açıklama yaparak, parlamentonun feshedilmesi ihtimalinin uzak göründüğünü söyledi.

Lecornu, görüşmelerin yıl sonuna kadar bir bütçe çıkarılması konusunda genel bir isteklilik olduğunu gösterdiğini belirtti.

Paris'teki Matignon Sarayı'nın avlusunda yaptığı konuşmada, "Bu isteklilik bir ivme ve yakınlaşma yaratıyor, bu da parlamentonun feshedilmesi olasılığını daha uzak bir ihtimal haline getiriyor" dedi.

Lecornu, bu akşam Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin sonuçlarını ele alacaklarını da sözlerine ekledi.