        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!

        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!

        Adana'da etkili olan şiddetli fırtına ortalığı birbirine kattı. Kentte öğrenciler dersteyken Kozan Ortaokulu ve Bucak Çok Amaçlı Anadolu Lisesi'nin çatısı uçtu. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından da öğrenciler okullardan tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:17 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:17
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Adana'da fırtına nedeniyle 2 okulun çatısı uçtu, park halindeki araçlar hasar gördü

        Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 2 okulun çatısı uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü.

        DHA'nın haberine göre ilçede öğle saatlerinde aniden sağanak ve fırtına etkili oldu.

        Fırtına nedeniyle Kozan Ortaokulu ve Bucak Çok Amaçlı Anadolu Lisesi’nin çatısı uçtu.

        Kopan çatı parçaları nedeniyle okulların bahçesindeki araçlar ve çevredeki yapılar zarar gördü, bazı ağaçlar devrildi.

        Bu sırada derste olan öğrenciler panik yaşadı. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından öğrenciler okullardan tahliye edildi.

        Fırtına bir süre sonra etkisini yitirdi.

        #son dakika
        #adana
