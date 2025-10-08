Galatasaray'da Icardi belirsizliği: 11'deki yerini kaptırdı
Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle birkaç kilo fazlası bulunan Mauro Icardi, ilk 11'deki yerini kaptırdı. Yıldız golcü, teknik heyetle yaptığı görüşmede çift forvetli sistemin Galatasaray'a daha uygun olduğunu belirtti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgiliyse henüz bir karar verilmiş değil.
Geçen sezonu sakatlığı nedeniyle kaçıran Mauro Icardi sahalara erken dönse de 11'deki yerini kaptırdı.
Sakatlığa bağlı birkaç kilo fazlası bulunan Arjantinli, Liverpool ve Beşiktaş maçlarında yedek soyunurken oyuna sonradan dahil oldu.
Icardi, Victor Osimhen'in sakatlıktan dönmesinin ardından teknik heyetle de fikir alışverişi yaptı ve çift santrforlu sistemin Galatasaray'a daha uygun olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Geçen sene kısa süre de olsa 3-4-3 dizilimiyle sahaya çıkan Galatasaray, Icardi ve Osimhen'in birlikte oynadığı Elfsborg ve Tottenham maçlarını kazanmayı başarmıştı.
Osimhen’in dönüşüyle birlikte forvet hattında yaşanan rekabet kızışırken Buruk’un önceliği takım bütünlüğünü korumak.
Deneyimli teknik adam normalde ekim sonu gibi sahalara dönmesi planlanan Icardi’yi maçların gidişatına göre devreye sokabileceği güçlü bir alternatif olarak görüyor.