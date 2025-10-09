'BES, damlaya damlaya göl olur sözünün gerçek olduğunu gösterdi'

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin artık Türkiye'de bilinir hale geldiğini anlatan AgeSA Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Fırat Kuruca, "Bunu bir kazanım olarak görmek lazım. Bireysel emeklilik şu anda 20 milyon katılımcıya ulaşmış herkesin farkında olduğu ve tecrübe ettiği aynı zamanda rüştünü ispat etmiş bir sistem. Sistemde ne kadar uzun süre kalırsanız değerini o kadar iyi anlıyorsunuz. Bileşik getirinin faydasını ve damlaya damlaya göl olur sözünün ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor. Özellikle BES'in sunduğu alternatiflerin krizlerde sizi nasıl iyi bir noktaya taşıdığını görüyorsunuz. BES büyüdükçe pozitif yönleri daha iyi görülecektir" dedi.

FON İSİMLERİ SADELEŞTİRİLMELİ

BES'in gelişebilecek alanları olduğunu da vurgulayan Kuruca, sistemin zaman içinde çıkan mevzuatlarla biraz kompleks hale geldiğini ifade ederek, "Katılımcılara çok değer üretmeyen ve anlaşılmayan konular biraz basitleştirilebilir. Fonların isimleri SPK mevzuatı açısından karmaşık. Fon kesintilerinin yapısı da öyle. Biraz daha sade hale getirilebilir. Müşterilerin hangi fonda yatırım yapacağı önemli. İkincisi panik olmadan rasyonel şekilde yılda 2-3 dokunuş yapıp fonun içeriğinin konjonktüre uygun hale getirilmesi gerekiyor. BES şirketlerinin önerileri oluyor onlardan faydalanılabilir. Şu da bir gerçek bazı fonların kesintilerinden ziyade performansı önemli olabiliyor."

FONLAR ENFLASYONUN ÜSTÜNDE GETİRİ SAĞLIYOR BES fon getirilerine uzun vadeli bakılması gerektiğinin altını çizen Kuruca, Türkiye'de BES fonları açısından kötü geçen bir yılın ardından gelen yıl kaybın telafi edildiğinin rakamlara yansıdığını belirterek, şunları söyledi: "Bu nedenle bir yıllık kazancına bakıp pire için yorgan yakarsanız fonun sonraki yıl getirisinden faydalanamıyorsunuz. Uzun vadeli bakıldığında fonlar enflasyondan yüzde 3 ile 5 daha iyi kazanç sağlamış. 10 yıllık performansta bu 3-5'ler enflasyon yüzde 1000 iken kazancınız yüzde bin 300'e çıkabiliyor." YILDA 2-3 KEZ DEĞİŞTİRİLMELİ Son 10 yılda enflasyonun yüzde bin 175 olduğunun altını çizen Kuruca, aynı dönemde AgeSA'nın altın fonunun yüzde 4 bin 490, hisse fonunun yüzde 2.400, teknoloji fonunun yüzde 2 bin 854 getiri sağladığı bilgisini verdi. Kuruca son 5 yılda ise enflasyonun yüzde 605 olduğunu AgeSA Emeklilik'in hisse senedi fonunun enflasyonun iki katı olan yüzde bin 220, altın fonunun yüzde bin 34, teknoloji fonlarının yüzde 806 kazanç sağladığını kaydetti. Son 1 yılda ise para piyasası fonlarının en iyi getiriyi sağladığını vurgulayan Kuruca gelecek dönemde panikle hareket edilmeden yılda 2-3 kez değişim yapılması halinde fonların getirisinin daha iyi hale getirilebileceğini ifade etti. Gelecek dönemde ise portföy yönetim şirketlerinin tavsiyeleri doğrultusunda BES şirketlerinin müşterilerine sunduğu önerilere dikkat çeken Kuruca, şu anda, altın, hisse senedi, Eurobond, para piyasası fonlarından oluşturulmuş bir sepeti önerdiklerini kaydetti. Kuruca, sepet önerirken kişilerin risk algısının da önemli olduğunu dile getirdi.