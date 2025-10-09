Habertürk
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar | SON DAKİKA HABERİ

        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!

        Kahramanmaraş'ta, bir düğünde rastgele havaya ateş açılırken vurulan 22 yaşındaki Durdu Tatar'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada ele geçirilen 6 tabanca, balistik incelemeye gönderildi. Öte yandan Tatar'ın can verdiği düğünde, 1361 mermi sıkıldığı ortaya çıktı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 07:29 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:19
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde olay, 23 Ağustos’ta Soysallı Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşının düğününe giden Durdu Tatar (22), havaya rastgele açılan ateş sırasında boynundan vuruldu.

        43 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Tatar, 43 gün sonra 5 Ekim’de hayatını kaybetti.

        Durdu Tatar, 22 yaşında ve bir evin tek oğluydu.
        Durdu Tatar, 22 yaşında ve bir evin tek oğluydu.

        Durdu Tatar, vurulduğu düğün alanının karşısındaki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, kamera görüntüleri ve düğüne katılanların ifadesi doğrultusunda 9 kişiyi gözaltına aldı.

        1361 BOŞ KOVAN TOPLANDI

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 6 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile 4 av tüfeği ele geçirildi. Düğün alanında yapılan incelemede ise 1361 mermi kovanı ile 32 av tüfeği kartuşu toplandı.

        BALİSTİK SONUCU BEKLENİYOR

        Baba Şazenuş Tatar ve amca Tahsin Tatar, yaşananları anlattı.
        Baba Şazenuş Tatar ve amca Tahsin Tatar, yaşananları anlattı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden C.K., D.A.K. ile A.D. tutuklanırken, ele geçirilen 6 tabanca ise balistik incelemeye gönderildi. Tatar ailesinin tek oğlu olan Durdu Tatar’ın ölümüne neden olan tabancanın balistik raporuyla ortaya çıkacağı belirtilirken, aile ise yaşananlara tepki gösterdi.

        "BAŞKALARININ CANI YANMASIN"

        Evinin önüne kurulan çadırda gözyaşlarıyla taziyeleri kabul eden Şazenuş Tatar, Durdu Tatar’ın tek oğlu olduğunu söyledi. Yetkililere seslenen Tatar, “O gün düğüne gidince başına bu olay geliyor. Ruhsatlı, ruhsatsız tüm silahların toplanmasını istiyorum. Benim canım yandı, başkalarının da canı yanmasın” dedi.

        "TELAFİSİ OLMAYAN BİR OLAY"

        Tahsin Tatar ise yeğeninin düğüne gittikten 15 dakika sonra bir magandanın tabancasından çıkan mermiyle vurulduğunu belirterek, “Yeğenim yaralandıktan sonra hastaneye götürüldü. 43 gün sonra vefat etti. Cezaevinde şu an 3 kişi. İsterse 10 kişi, 100 kişi yatsın, isterse köyün hepsi cezaevinde yatsın. Bizim derdimiz o değil ki. Bizim canımız yandı, geri gelecek hiçbir şey yok. Telafisi olmayan bir olay bu. Bir hafta sonra köyde yine düğün olacak ve yine aynı silahlar sıkılacak, aynı canlar yanacak. Havaya attığın mermi muhakkak yere düşecek” diye konuştu.

        Yetkililerden magandalara karşı acil önlem almalarını beklediklerini ifade eden Tahsin Tatar, “Çocuklarımız bir düğüne gitmekle hata mı ediyor? Bir komşunun düğüne gidip ‘Hayırlı olsun’ demek hata mı, yanlış mı yapıyoruz? Niye bunlara bir çözüm bulmuyorlar Bu kadar insanın canı yanıyor” ifadelerini kullandı.

        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
