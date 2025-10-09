CIES raporunu açıkladı: Arda Güler, U21'de dünyanın en iyi orta sahası!

CIES NEDİR?

CIES Futbol Gözlemevi, İsviçre’nin Neuchatel kentinde bulunan bağımsız bir çalışma merkezi olarak faaliyetlerini yürütüyor. 1995’te FIFA, Neuchatel Üniversitesi, Neuchatel yerel yönetimi tarafından ortak bir girişim olarak kurulan ve açılımı Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi olan CIES’in araştırma grubu olarak görev yapıyor. Dr. Raffaele Poli ve Dr. Loic Ravenel tarafından kurulduğu 2005 yılından itibaren futbolun istatistiksel analizi üzerine yoğunlaşan futbol gözlemevi, FIFA ve UEFA gibi futbola yön veren birçok yönetim organı tarafından yetkilendirilmektedir.