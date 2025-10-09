Habertürk
        Galatasaray'ın stat zeminine İngiliz müdahalesi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın stat zeminine İngiliz müdahalesi!

        Eylül ayında İngiliz bir firmadan zemin için rapor isteyen Galatasaray, öneri üzerine zemine sentetik çim çakış işlemine başladı

        Giriş: 09.10.2025 - 09:57 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:49
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Galatasaray, Rams Park Stadyumu’nun zemin kalitesini artırmak için kapsamlı bir yenileme sürecine girdi.

        Eylül ayı başında İngiltere merkezli OBI Sports firmasına zeminle ilgili teknik değerlendirme yaptıran sarı-kırmızılı kulüp, raporun ardından doğal zemine sentetik çim çakış işlemine başladı.

        OBI’nin hazırladığı raporda, Rams Park’ın yaz aylarında aşırı sıcaklık ve nem stresi, kış aylarında ise gölge ve ışık yetersizliği nedeniyle çim kalitesini korumakta zorlandığı belirtilmişti.

        Başdanışman, bu sorunların yalnızca bakım yöntemleriyle çözülemeyeceğini vurgulayarak, uzun vadeli bir zemin stratejisi önermişti.

        Galatasaray yönetimi de tavsiyeler doğrultusunda sahada sentetik çim çakış işlemine başladı.

        Geçen hafta Japonya’dan getirilen ekipmanlarla birlikte pazartesi itibarıyla çakış işlemleri start aldı.

        Mevcut doğal çimin kök yapısını güçlendiren bu yöntem, zeminin hem dayanıklılığını hem de sezon boyunca stabil performansını artırmayı hedefliyor.

        Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak Kasım ayı fikstürüne kadar zeminin tamamen hazır hale getirilmesi planlanıyor.

