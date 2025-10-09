Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını açıklamasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes üzerinde anlaşmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.



İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2025

Açıklamasında ABD Başkanı Trump'a da teşekkür eden Erdoğan, "İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır'a hassaten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ATEŞKESİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.

Aynı şekilde Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabb'im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun; Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."

DIŞİŞLERİ: İKİ YILDIR DEVAM EDEN SOYKIRIMIN SONA ERMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ateşkesin sağlanmasıyla birlikte, insani bir felaketin yaşandığı Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması gerekmektedir. Türkiye bundan sonra da Gazze'ye yoğun şekilde insani yardımda bulunmaya devam edecektir.