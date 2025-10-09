Habertürk
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin ilk açıklama | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin ilk açıklama

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve Hamas'ın onayladığı Gazze'de ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. "Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, "Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan açıklamasında ayrıca, ABD Başkanı Trump'a Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 09:41 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:00
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını açıklamasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes üzerinde anlaşmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

        Açıklamasında ABD Başkanı Trump'a da teşekkür eden Erdoğan, "İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır'a hassaten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        "ATEŞKESİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

        "Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.

        Aynı şekilde Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

        Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum.

        Rabb’im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun; Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."

        DIŞİŞLERİ: İKİ YILDIR DEVAM EDEN SOYKIRIMIN SONA ERMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Ateşkesin sağlanmasıyla birlikte, insani bir felaketin yaşandığı Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve Gazze’nin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması gerekmektedir. Türkiye bundan sonra da Gazze'ye yoğun şekilde insani yardımda bulunmaya devam edecektir.

        Orta Doğu’da kalıcı barış ancak İsrail-Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmasıyla mümkündür. Ateşkes müzakerelerinde sağlanan bu ivmenin önümüzdeki dönemde iki devletli çözümün hayata geçirilmesine de katkı sağlamasını umuyoruz.

        Ateşkes müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar, Mısır ve ABD’nin çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ateşkes anlaşmasının uygulanma aşamalarında da katkı ve desteğimizi sürdüreceğiz."

