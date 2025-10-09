Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı! | Son dakika haberleri

        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!

        Mersin'de TAG Otoyolu'nda feci bir kaza meydana geldi. Olayda gişelerdeki beton bariyere çarpan aracın sürücüsü 72 yaşındaki Mehmet Rayhan ile aynı yaştaki eşi Hürü Rayhan hayatını kaybetti

        Giriş: 09.10.2025 - 16:03 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:03
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre Mehmet Rayhan (73) idaresindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana batı gişesindeki beton bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü ve yanındaki Hürü Rayhan'ın (72) yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet ve Hürü Rayhan'ın cenazeleri, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerinin gişeler çevresinde önlem aldığı otoyolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

