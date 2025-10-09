Gazze harabeye döndü: İsrail'in iki yıldır sürdürdüğü saldırıların yarattığı yıkım böyle görüntülendi!

Bir zamanlar bulvarları, camileri ve bahçeleriyle dolu kalabalık sokaklara ve mahallelere ev sahipliği yapan Gazze kentleri, bugün yerle bir olmuş ve enkazla kaplanmış durumda.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) 9 Temmuz tarihli raporuna göre, Gazze'deki 436 bin konut birimi, yani toplam konutların yüzde 92'si hasar gördü ya da tamamen yıkıldı. Bölgede tüm yapıların yüzde 70'i ve yenilenmiş yolların yüzde 81'i tahrip edildi.

BM'nin Nisan ayında yayımladığı başka bir rapora göre ise, ekilebilir arazilerin yüzde 83'ü, tarımsal su kuyularının yüzde 83'ü ve seraların yüzde 71'i zarar gördü.

7 Ekim 2023'te Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu başlatmıştı. Hamas'ın saldırısının ardından İsrail, Hamas'a karşı hava ve kara operasyonlarını başlattı ve o saldırılar 2 yıldır sürüyor. İsrail'in saldırılarında bugüne dek 70 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda ise bin 200 kişi öldü, 250’den fazla kişi de rehin alınarak Gazze’ye götürüldü.