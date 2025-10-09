Gazze'de ateşkes sağlandı! Dünyadan ateşkese tebrik mesajları

ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu. İki yıldır dünyanın gözü önünde İsrail'in acımasız saldırılarına maruz kalan Gazze'de ateşkesin sağlanmasına dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye başladı.

STARMER: ANLAŞMA GECİKMEDEN UYGULANMALI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ilk aşamasıyla ilgili anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ve anlaşmanın gecikmeden eksiksiz bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Starmer yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın Gazze barış planının ilk aşamasıyla ilgili bir anlaşmaya varıldığı haberini memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlaşma şimdi gecikmeden eksiksiz bir şekilde uygulanmalı ve Gazze'ye hayat kurtarıcı insani yardım ulaştırılmasına yönelik tüm kısıtlamalar derhal kaldırılamlı." dedi.

Özellikle rehineler, aileleri ve Gazze'deki sivil halk için derin bir rahatlama olacağını söyleyen Starmer, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'ye "yorulmak bilmeyen" diplomatik çabaları için teşekkür etti.

Starmer, "Tüm tarafları, savaşı sona erdirmek ve çatışmanın adil ve kalıcı bir şekilde sona ermesi ve uzun vadeli bir barışa giden sürdürülebilir bir yolun temellerini atmak için verdikleri taahhütleri yerine getirmeye çağırıyoruz. Birleşik Krallık, barış planının tam olarak uygulanmasını sağlamak için bu önemli acil adımları ve görüşmelerin bir sonraki aşamasını destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

CARNEY: BARIŞ NİHAYET ULAŞILABİLİR Kanada Başbakanı Mark Carney, "Rehinelerin yakında ailelerine kavuşacakları için rahatladım. Yıllarca süren yoğun acıların ardından, barış nihayet ulaşılabilir görünüyor." ifadelerini kullandı. AB: BÜYÜK BİR DİPLOMATİK BAŞARI Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, İsrail ve Hamas'ın ateşkeste anlaşmasının önemli bir adım ve bunun büyük bir diplomatik başarı olduğunu söyledi. Kallas, AB'nin planın uygulması için elinden geleceğini kaydetti. MODİ: KALICI BARIŞIN YOLUNU AÇACAĞINI UMUYORUM Hindistan Başbakanı Modi de "Rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze halkına yönelik artan insani yardımın onlara rahatlık sağlayacağını ve kalıcı barışın yolunu açacağını umuyorum" ifadelerini kullandı. "UMUT IŞIĞI SUNUYOR" Malezya Başbakanı Enver İbrahim, "Bu gelişme, aylarca süren dayanılmaz acı ve yıkımın ardından bir umut ışığı sunuyor" açıklamasında bulundu. MILEI: TRUMP NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ALMALI ABD Başkanı Trump'ın yakın müttefiki Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası barışa olağanüstü katkılarından dolayı Donald J. Trump'ın Nobel Barış Ödülü adaylığını imzalayacağımı söylemek için bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Benzer başarılara sahip başka bir lider, ödülü çoktan almış olurdu." ifadelerini kullandı.

GUTERRES: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti Guterres, BM Genel Sekreter Sözcülüğü üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın sunduğu öneriye dayanarak Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için varılan anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı. Anlaşmaya yönelik diplomatik çabalarından dolayı ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'yi de takdir ettiğini vurgulayan Guterres, ilgili herkesi anlaşmanın şartlarına tam olarak uymaya çağırdı. Tüm rehinelerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkes ve Gazze'ye insani yardımların derhal girişinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Guterres, "Acılar sona ermelidir." ifadesine yer verdi. Guterres, şunları kaydetti: "Tüm paydaşları işgalin sona erdirilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması, İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak iki devletli bir çözüme ulaşılması yönünde güvenilir bir siyasi yol oluşturmak için bu önemli fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum."