16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!

İstanbul Sancaktepe'de kaza, saat 13.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, İskenderpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; anne Neriman G. ile yolda yürüyen 5 yaşındaki Ömer G.’ye, Muhammed Furkan Ö.’nün (16) kullandığı otomobil çarptı.

DHA'daki habere göre kazada otomobille park halindeki araç arasında sıkışan Ömer G. ile anne Neriman G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan anne Neriman G. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Neriman G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ömer G.’nin cenazesi polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"OTOMOBİLİ BABASININ HABERİ OLMADAN ALDI" İDDİASI

Diğer yandan; 5 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan 16 yaşındaki Muhammed Furkan Ö.’nün abisinin üzerine kayıtlı olan aracı, babasının haberi olmadan kaçırarak kazaya neden olduğu iddia edildi. Olayın ardından Muhammed Furkan Ö. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.