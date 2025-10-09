Habertürk
        Hava durumu: Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı

        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?

        Türkiye'de sıcaklıklar, 4-5 gün boyunca, mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmeye devam edecek. Hafta sonu birçok bölgede sağanak bekleniyor. İşte 3 büyük kentte ve yurt genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:07 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:38
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

        SICAKLIK NORMALİN 3-6 DERECE ALTINA DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğünü ve hafta sonu dahil önümüzdeki 4-5 gün boyunca mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmeye devam edeceğini belirten Macit, cuma ve cumartesi günü Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce'nin kuzey ilçelerinde ve İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.

        HAFTA SONU KARADENİZ'DE YAĞIŞ VAR

        Pazar günü ise Zonguldak, Bartın ve Sinop'un kuzey kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağını söyleyen Macit, vatandaşları sel ve su baskınına karşı uyardı.

        Cuma günü Karadeniz Bölgesi'nin tamamında yağış görüleceği bilgisini veren Macit, "Cumartesi de Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak görülmesini bekliyoruz" dedi.

        PAZAR GÜNÜ 3 BÖLGEDE SAĞANAK

        Pazar günü yağışların Karadeniz'in tamamında, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklarla devam edeceğini söyleyen Macit, yağışlı sistemin yurdu terk edeceğini bildirdi.

        ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

        Macit, İstanbul'da cumartesi günü yağış görüleceğini ve hava sıcaklığının 19 ila 20 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

        Ankara'da gece sıcaklıklarının düştüğünü söyleyen Macit, cumartesi sağanak beklendiğini, hava sıcaklığının ise 15 ila 16 dereceyi geçmeyeceğini aktardı.

        Macit, İzmir'de ise yağış beklenmediğini ve hava sıcaklığının da 23 ila 24 derece civarında olacağını kaydetti.

        #hava durum
