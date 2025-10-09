Habertürk
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Hamas ile İsrail arasındaki ateşkese değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anlaşmaya uyulup uyulmadığını sahada denetleyeceğiz. Gazze için görev gücünde yer alacağız. Gazze'nin tekrar ayağa kalkabilmesi için imar faaliyetlerine destek olacağız. Hamas'ı tutumu için kutluyorum." ifadelerini kullandı

        Giriş: 09.10.2025 - 14:47 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:16
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "2025-2026 Yükseköğrenim Akademik Yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Mısır'dan müjdeli haber geldi. Gazze'de ateşkesin tesisi için çaba içindeydik. Bugün imzalar atıldı, anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmaya uyulup uyulmadığını sahada denetleyeceğiz.

        "GÖREV GÜCÜNDE YER ALACAĞIZ"

        Gazze için görev gücünde yer alacağız. Gazze'nin tekrar ayağa kalkabilmesi için imar faaliyetlerine destek olacağız. Hamas'ı tutumu için kutluyorum. Toprağa düşen 67 binden fazla şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.

        Bizler çok zengin bir müktesebatın varisleriyiz. Burası bilhassa 11.yüzyıldan itibaren aklı vicdanla buluşturan yeni eserlerin mahreç noktası yani çıkış noktası olmuştur. Ecdadımız çağlar boyunca medeniyet sahnemizi ilim çiçekleriyle süslemiştir.

        "ÇARPIKLIĞA SON VERDİK"

        Cumhuriyet döneminde eğitime en büyük yatırımları yapan hükümet hamd olsun biz olduk. Bundan da gurur duyuyoruz. Bugün 208 yüksek öğrenim kurumumuz var. Bu şu demek: Ailesinin maddi durumu ne olursa olsun okumak isteyen gençlerimiz okuma imkanından rahatlıkla faydalanabiliyor.

        Üniversiteler maalesef yıllarca kılık kıyafet yasaklarıyla ikna odalarıyla gündeme geldi. Biz işte bu çarpıklığa son verdik. Üniversite harçları sorununu da çözüme kavuşturduk. Kredi ve burs imkanlarını genişlettirdik.

        "UYGULAMA TEMELLİ ÖĞRENME MODELİNİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

        Kıymetli misafirler toplumdan uzak bir üniversite, üniversite kavramının özüne aykırıdır. Üniversite toplumun güncel sorunlarına çözüm yolları getirmelidir. Uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılmasını bu bakımdan önemli buluyoruz. Yeni dönemde ders planlarını sadeleştireceğiz. Uygulama ve araştırma temelli öğrenme modelini yaygınlaştıracağız."

