        Erzurum'da 200 milyon yıllık deniz fosilleri bulundu

        Erzurum'da 200 milyon yıllık deniz fosilleri bulundu

        Erzurum'da tarih ve doğa araştırmacısı Oğuzhan Türk, Tortum ilçesinde denizkestanesinden ahtapota, çok sayıda fosil keşfetti. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yayımladığı jeolojik formasyon haritasına göre araştırma yapan Türk, doğudan batıya 80 kilometre, kuzeyden güneye 200 kilometre boyunca oluşan hattaki bütün fosil alanlarını incelediğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:44 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:44
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü mezunu olan Oğuzhan Türk, kentteki kırsal alanlarda yıllardır yürüttüğü keşiflerde şimdiye kadar 700’e yakın mahalleyi gezdi.

        Türk, bölgede doğal yapı, taş, mağara ve fosil alanını inceledi. MTA’nın yayımladığı jeolojik formasyon haritasına göre araştırma yapan Oğuzhan Türk, 200 milyon yıl öncesine ait deniz fosillerini keşfetti.

        Oğuzhan Türk, Tortum bölgesinde Alt ve Orta Jura dönemlerine ait alanda denizkestanesi, denizpatlıcanı, gastropod, mercan ve ahtapot fosilleri buldu.

        "ÇOK İLGİNÇ DENİZ CANLILARI VAR"

        Bölgede buldukları fosilleri Yakutiye ilçesindeki doğal taş atölyesinde sergileyen Türk, kalıntıların 200 milyon yıl önceki Tetis Okyanusu’ndan kaldığını ifade etti. Oğuzhan Türk, "Bölgede çok yoğun fosil keşfettik. Yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait kalıntılar bulunuyor. Çok ilginç deniz canlıları var. Doğu'dan batıya 80 kilometre kuzeyden güneye 200 kilometre boyunca bir hatta ne kadar fosil yeri varsa hepsini gezdik" dedi.

        "ERZURUM'DA KALINTILARIN HEPSİNİ GÖREBİLİYORUZ"

        Türk, deniz canlılarına ait fosiller bulduklarını söyleyerek, "Bizde deniz kültürü olmadığı için fosillerin çoğunu tanımıyoruz. Bu konuda da çeşitli üniversitelerden değerli hocalarımızdan yardım alıyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla denizkestanesi, denizpatlıcanı, gastropodlar, deniz mercanları, bir ahtapot fosili bulduk. Onu da kayadan sökmedik ilgili hocalar söksün, biz zarar vermeyelim diye. Yani 200 milyon yıl önce okyanusta ne varsa Erzurum'da da o kalıntıların hepsini görebiliyoruz" diye konuştu.

        FOSİL VE MADEN MÜZESİ

        Doğada tespit ettikleri fosillerin değerlendirilmesi için kentte 'Fosil ve Maden Müzesi' kurulması konusunda çalışma yaptığını ifade eden Oğuzhan Türk, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, müze konusunda gereken desteği veriyor. Müze ile hem 200 milyon yıl öncesine ait bu fosiller korunur hem de yöre turizm ve ekonomiye destek sağlanır" dedi.

        #200 milyon yıllık deniz fosilleri
