Erzurum'da 200 milyon yıllık deniz fosilleri bulundu

Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü mezunu olan Oğuzhan Türk, kentteki kırsal alanlarda yıllardır yürüttüğü keşiflerde şimdiye kadar 700’e yakın mahalleyi gezdi.

Türk, bölgede doğal yapı, taş, mağara ve fosil alanını inceledi. MTA’nın yayımladığı jeolojik formasyon haritasına göre araştırma yapan Oğuzhan Türk, 200 milyon yıl öncesine ait deniz fosillerini keşfetti.

Oğuzhan Türk, Tortum bölgesinde Alt ve Orta Jura dönemlerine ait alanda denizkestanesi, denizpatlıcanı, gastropod, mercan ve ahtapot fosilleri buldu.

"ÇOK İLGİNÇ DENİZ CANLILARI VAR"

Bölgede buldukları fosilleri Yakutiye ilçesindeki doğal taş atölyesinde sergileyen Türk, kalıntıların 200 milyon yıl önceki Tetis Okyanusu’ndan kaldığını ifade etti. Oğuzhan Türk, "Bölgede çok yoğun fosil keşfettik. Yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait kalıntılar bulunuyor. Çok ilginç deniz canlıları var. Doğu'dan batıya 80 kilometre kuzeyden güneye 200 kilometre boyunca bir hatta ne kadar fosil yeri varsa hepsini gezdik" dedi.

"ERZURUM'DA KALINTILARIN HEPSİNİ GÖREBİLİYORUZ"

Türk, deniz canlılarına ait fosiller bulduklarını söyleyerek, "Bizde deniz kültürü olmadığı için fosillerin çoğunu tanımıyoruz. Bu konuda da çeşitli üniversitelerden değerli hocalarımızdan yardım alıyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla denizkestanesi, denizpatlıcanı, gastropodlar, deniz mercanları, bir ahtapot fosili bulduk. Onu da kayadan sökmedik ilgili hocalar söksün, biz zarar vermeyelim diye. Yani 200 milyon yıl önce okyanusta ne varsa Erzurum'da da o kalıntıların hepsini görebiliyoruz" diye konuştu.