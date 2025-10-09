Türk dönerciler, Alman Heidi ile atağa kalktı

Türkiye, geçtiğimiz aylarda döner kebabın 'Geleneksel Özellik Garantili Ürün' (TSG) statüsü altında AB'de tescil edilmesi için başvuruda bulundu. Bu tescilin amacı, döner kebabın sadece Türkiye'deki geleneksel usulle üretildiği zaman bu isimle 'Döner kebap' adıyla satılmasını sağlamaktı.

Almanya, bu başvuruya itiraz eden ülkelerin başında geldi. Almanya'daki döner üreticileri itiraz etti. Hatta bazı Alman siyasetçiler; "Döner kebap, Almanya'ya aittir" şeklinde açıklamalarda bile bulundu.

Türkiye'nin Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde 'Döner kebap' adı altında satılan dönerlerle ilgili başvurusu, olumsuz sonuçlandı. İstanbul merkezli Türk Döner Üreticileri Derneği (UDOFED) tarafından yapılan tescil başvurusu, AB tarafından reddedildi. Bu durum, Türkiye'nin döner kebabının sadece geleneksel yöntemlerle üretilen versiyonlarının bu isimle anılmasını sağlamaya yönelik çabalarını etkisiz hale getirdi. Sonuç olarak Türk usulü olmayan döner kebaplar, 'Döner kebap' olarak adlandırılabilecek, satılabilecek.

REKLAM

Üretim şekilleri farklı olan dönerlerin, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, özellikle Almanya gibi büyük pazarlar üzerinde 'Döner kebap' olarak satılmaya devam edecek olması, Türk mutfağı açısından önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.