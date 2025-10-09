Habertürk
        Bakan Bolat: 100 adet Togg ilk partide Almanya'ya ihraç edildi - Otomobil Haberleri

        Bakan Bolat: 100 adet Togg ilk partide Almanya'ya ihraç edildi

        Ticaret Bakanı Bolat, Almanya'ya ilk partide 100 adet Togg otomobil ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 11:55 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:55
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası'nda konuştu.

        Bakan Bolat, Almanya'ya ilk partide 100 adet Togg otomobil ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını açıkladı.

        TOGG'UN ALMANYA YOLCULUĞU

        Geçtiğimiz ay dünyanın önde gelen mobilite fuarlarından IAA Mobility 2025'te Avrupa sahnesine çıkan TOGG, doğuştan elektrikli T10X ve T10F modelleriyle Almanya pazarına girdiğini duyurmuştu.

        Togg'un iki modeli T10X ve T10F'nin Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığı açıklanmıştı.

        Togg T10F; Türkiye'de 15 Eylül'de, Almanya'da ise 29 Eylül'de ön siparişe açılmıştı. T10F ile T10X modelinin de Almanya'da ön siparişi alınmaya başlanacağı ifade edilmişti.

        Togg'un her iki modelin de arkadan itişli standart menzile sahip V1 versiyonunun Almanya'daki fiyatı 34 bin 295 Euro olarak duyurulmuştu. T10X ve T10F'nin arkadan itişli, V1 donanım paketli ve uzun menzilli versiyonlarının fiyatı ise 40 bin 118 Euro olarak belirlenmişti. V2 donanıma sahip arkadan itişli ve uzun menzilli T10X ve T10F'nin Almanya satış fiyatları ise 41 bin 200 Euro olarak açıklanmıştı.

