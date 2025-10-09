Antalya'da edinilen bilgiye göre, Mehmet Özkaynak'ın kullandığı Manavgat Belediyesi'ne ait çöp kamyonuyla temizlik işçileri Gökhan M. ve Nurullah Güzel, Sülek Hacıisali Mahallesi istikametinde sabah saatlerinde çöp toplamaya çıktılar.

İHA ve DHA'daki habere göre, Sülek- Hacıisali Mahallesi arasındaki yolda çöp almak için araçtan uzaklaştığını belirten Nurullah Güzel araçtan inip çöpe almaya yöneldiği sırada kamyondan sesler gelmesi üzerine geri geldiğinde kamyon içerisinde Mehmet Özkaynak ve Gökhan M.'nin boğuştuğunu, Özkaynak'ın kamyonun koltuğunda yattığını, Gökhan M.'nin olay yerinden kaçtığını gördü.

BİRLİKTE VİDEO ÇEKMİŞLER

Öte yandan Mehmet Özkaynak ile Gökhan M.'nin bilinmeyen bir sebepten dolayı önceki gün tartıştıkları daha önce ise cinayet zanlısı Gökhan M., olaya şahit olan Nurullah Güzel ve hayatını kaybeden Mehmet Özkaynak'ın bir arada video çekerek paylaşım yaptığı öğrenildi.