        Özgürlük Filosu'na katılan 3 milletvekili Türkiye'ye dönüş yaptı

        Özgürlük Filosu'na katılan 3 milletvekili Türkiye'ye dönüş yaptı

        İsrail tarafından uluslararası sularda, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Vicdan Gemisi'ne yapılan saldırıda alıkonulan milletvekillerini taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi

        Giriş: 09.10.2025 - 22:47 Güncelleme: 09.10.2025 - 23:05
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        Gazze'ye yardım ulaştırmak için Özgürlük Filosu'na katılan 3 milletvekilin İstanbul Havalimanı'na indi. İsrail tarafından alıkonulan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca İstanbul Havalimanı'na indi.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, konuya dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz bu akşam (9 Ekim) ülkemize döndüler.

        Diğer 18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor.

        Söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 80 aktivisti de tahliye etmeyi planlıyoruz."

        #NECMETTİN ÇALIŞKAN
        #Silkin Ün
