Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak | Dış Haberler

        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak

        ABD Başkanı Donald Trump, esirlerin pazartesi ya da salı günü serbest bırakılacağını ifade ederken, Orta Doğu'ya gitmeye çalışacağını belirtti. Trump, anlaşmanın Mısır'da imzalanacağını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 19:10 Güncelleme: 09.10.2025 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, esirlerin pazartesi ya da salı günü serbest bırakılacağını ifade ederken, Orta Doğu'ya gitmeye çalışacağını belirtti. Trump, anlaşmanın Mısır'da imzalanacağını söyledi.

        ABD Başkanı, anlaşma sürecine katkılarından ötürü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

        Donald Trump, Gazze'nin yeniden inşa edileceğini belirtirken, bölgedeki bütün ülkelerin barış konusunda mutabık kaldığını dile getirdi.

        ABD Başkanı, İran'ın da barış istediği ifade etti.

        Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Hamas açısından bakılacak olursa 70 bin kişi kaybettiler. Bu da ciddi bir rakam ama bir noktada bunun bitmesi lazım. Bunu da izliyor olacağız. Yeniden ayağa kaldırılacak Gazze.

        Çok sayıda önemli ülke müdahil olup bu işe bütçe ayıracak. Çok ciddi istek var. Bugün çok güzel haberler gördük. Bizim de hakkımızı teslim ettiler. İnanamadılar insanlar. Çok heyecanla karşıladılar. Herşey bir araya geldi. Parçalar bir araya geldi.

        Belki bir nükleer silahı olacaktı İran'ın. O da şu anda barış üzerinde çalışmak istiyor. İran'la çalışmaya devam edeceğiz. Üzerlerinde çok büyük yaptırımlar var. Onların da ülkelerini ayağa kaldırmak istiyorzu. Katar, Mısır ve Türkiye liderlerine teşekkürlerimi iletiyorum. Her zaman yanımızda oldukları için. Suudi Arabistan, Ürdün. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi de şahsen dahil oldu. Hamas'la konuştu. Çok harika iş çıkarıldı. Bütün dünya bir araya geldi. Birbirini sevmeyen, anlaşmayan insanlar, komşu ülkeler bir araya geldiler. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Tutsakların ailelerine geri gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Pazartesi gelecek. Bütün Amerikalılar gurur duyabilirler.

        Bu odadaki herkes çok harika bir iş çıkardılar. CIA çok iyi iş çıkardı. Hepinize çok teşekkür etmek isterim.

        8 tane savaşı bitirmiş olduk. En hızlısının Rusya-Ukrayna olacağını düşündüm. Bu da olacak sanıyorum. Pekçok açıdan savaşlar bizi etkilemese de bunun olmasını istemeyiz tabii ki. Bu savaş hiç olmamalıydı. Ben başkan olsaydım hiç olmazdı. Amerikan halkı için benim kabinem, solcu çılgınların devletimizi kapatmasına rağmen, Demokratlar yollarını kaybettiler. Kimle muhatap olacağız onu bile bilmiyoruz. Cumhuriyetçiler devletin yeniden açılması için oy verdiler. Sağlık için en iyisini yapmak istiyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Boşanmayı doğruladı
        Boşanmayı doğruladı
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum