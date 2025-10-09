Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, esirlerin pazartesi ya da salı günü serbest bırakılacağını ifade ederken, Orta Doğu'ya gitmeye çalışacağını belirtti. Trump, anlaşmanın Mısır'da imzalanacağını söyledi.

ABD Başkanı, anlaşma sürecine katkılarından ötürü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Donald Trump, Gazze'nin yeniden inşa edileceğini belirtirken, bölgedeki bütün ülkelerin barış konusunda mutabık kaldığını dile getirdi.

ABD Başkanı, İran'ın da barış istediği ifade etti.

Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hamas açısından bakılacak olursa 70 bin kişi kaybettiler. Bu da ciddi bir rakam ama bir noktada bunun bitmesi lazım. Bunu da izliyor olacağız. Yeniden ayağa kaldırılacak Gazze.

Çok sayıda önemli ülke müdahil olup bu işe bütçe ayıracak. Çok ciddi istek var. Bugün çok güzel haberler gördük. Bizim de hakkımızı teslim ettiler. İnanamadılar insanlar. Çok heyecanla karşıladılar. Herşey bir araya geldi. Parçalar bir araya geldi.