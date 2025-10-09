9 Ekim 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 9 Ekim 2025'in öne çıkan haberleri...

* Hamas ile İsrail arasında ateşkes ilan edilmesinin ardından iki tarafın müzakerecileri arabulucu ülke olan Mısır'da nihai anlaşma için imza attı. İsrail Başbakanı Netanyahu, önce güvenlik kabinesini daha sonra hükümeti toplayarak anlaşmayı onaylayacak. Ancak ateşkese rağmen İsrail kuvvetleri Gazze'yi bombalamaya devam ediyor

* Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anlaşmaya uyulup uyulmadığını sahada denetleyeceğiz. Gazze için görev gücünde yer alacağız. Gazze'nin tekrar ayağa kalkabilmesi için imar faaliyetlerine destek olacağız

* Ticaret Bakanı Bolat, Almanya'ya ilk partide 100 adet Togg otomobil ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını açıkladı

* İsveç Akademisi, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Macar yazar László Krasznahorkai'ye verildiğini duyurdu

* Amerikalı tenisçi Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Sezonun ikinci yarısında ritmimi buldum, Torino'da olmayı çok istiyorum

* İki yıl önce şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı, alyansını çıkararak boşanma haberlerini doğruladı

* Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 bin öğretmen atamasının detaylarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duyurulacağını açıkladı