"Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez"

Hamas üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, silah bırakma meselesine dair açıklamada bulundu.

Hamdan, hiçbir Filistinlinin silah bırakmayı kabul etmeyeceğini ifade ederken "Filistinlilerin silahlara ve direnişe ihtiyacı var." diye konuştu.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayya da anlaşmaya dair açıklamada bulundu.

"Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz. Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın açılışını içeriyor." dedi.

Hayya savaşın sona erdiğini ifade ederken "ABD yönetiminden ve arabuluculardan garantiler aldık. Hepsi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit etti." dedi.

Halil el-Hayya, kendilerine destek olan herkesi takdir ettiklerini belirtti.

Hamas Hareketi Sözcüsü Hazim Kasım, İsrail’in her zaman olduğu gibi “anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalıştığını" söyledi.

Hamas Hareketi Sözcüsü Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze’de gelinen ateşkes süreci ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kasım, İsrail’in her zamanki gibi “anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalıştığını” belirterek, bunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “süreci kontrol eden lider” imajını vermeyi amaçladığını ifade etti.

Arabulucularla sürekli temas halinde olduklarını vurgulayan Kasım, İsrail’in anlaşmayı uygulamaya zorlanması için yoğun çaba gösterildiğini kaydetti.

Hamas’ın tüm müzakere turlarındaki temel hedefinin savaşın sona erdirilmesi olduğunu vurgulayan Kasım, “Hiçbir esir takası aşaması, saldırıların ve savaşın durdurulacağına dair açık bir taahhüt olmadan görüşülmedi,” ifadesini kullandı.

Kasım, anlaşmanın “Gazze’ye yönelik iki yılı aşkın süredir devam eden savaşın sonunu temsil ettiğini” belirterek, bu süreçte İsrail ordusunun yüz binlerce şehit ve yaralıya yol açan bir “soykırım” işlediğini, ancak Filistin halkının tüm yıkım ve acılara rağmen direndiğini söyledi.

Ayrıca, üzerinde mutabakata varılan zaman çizelgeleri ve esir listeleri bulunduğunu kaydeden Kasım, arabuluculara ve garantör ülkelere “İsrail’i bunları uygulamaya zorlamaları” çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Kasım, “Esir değişimi dosyası, İsrail’in Hamas’ın sunduğu listeleri onaylamasının ardından önümüzdeki günlerde başlayacak.” dedi.