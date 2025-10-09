Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te katıldığı Gazze konulu toplantının ardından TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında 4 hedefin olduğunu belirtti.

Bakan Fidan, ilk hedefin ateşkesin sağlanması olduğunu belirtirken ikinci hedefin ise rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı, diğer hedeflerin ise, yardım girişinin kesintisiz sağlanması ve İsrail ordusunun belirlenen hattın gerisine çekilmesi olduğunu belirtti.

Bakan Fidan "Dün çok önemliydi. 2 senedir devam eden Gazze'deki soykırımın durması için bir umut ortaya çıktı. Türkiye en başından beri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde uluslararası bir çaba ortaya koydu." diye konuştu.

Paris'teki toplantının önemini vurgulayan Bakan Fidan açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle Avrupalı bakanlar, kendi başkentlerine, siyasi liderlerine buradan bizlerin gözlemleriyle çok ciddi neticeler götürecek diye düşünüyorum. Güzel olan şey şu herkesin iki devletli çözümün problemin çözülmesinde ana rol oynadığını kabul etmesi.