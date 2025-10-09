Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında 4 hedefin olduğunu ifade etti. Bakan Fidan 4 hususa dair detayları paylaştı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te katıldığı Gazze konulu toplantının ardından TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.
Bakan Fidan, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında 4 hedefin olduğunu belirtti.
Bakan Fidan, ilk hedefin ateşkesin sağlanması olduğunu belirtirken ikinci hedefin ise rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı, diğer hedeflerin ise, yardım girişinin kesintisiz sağlanması ve İsrail ordusunun belirlenen hattın gerisine çekilmesi olduğunu belirtti.
Bakan Fidan "Dün çok önemliydi. 2 senedir devam eden Gazze'deki soykırımın durması için bir umut ortaya çıktı. Türkiye en başından beri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde uluslararası bir çaba ortaya koydu." diye konuştu.
Paris'teki toplantının önemini vurgulayan Bakan Fidan açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
"Özellikle Avrupalı bakanlar, kendi başkentlerine, siyasi liderlerine buradan bizlerin gözlemleriyle çok ciddi neticeler götürecek diye düşünüyorum. Güzel olan şey şu herkesin iki devletli çözümün problemin çözülmesinde ana rol oynadığını kabul etmesi.
7 EKİM ÖNCESİ ŞARTLARA DİKKAT ÇEKTİ
Bir Türkiye olarak şunu söyledik, eğer Gazze'nin yeniden inşası ve hayata planların geçirilmesi Gazze'yi 7 Ekim 2023 öncesi şartlara götürecekse, biz ileride yeni bir savaşla karşılacağız demektir. Biliyorsunuz ki Gazze bir açık hava cezaevi gibiydi. Serbest ticaretin olmadığı, serbest ekonominin olmadığı her şeyin İsrail tarafından denetlemeye ve kısıtlamaya tabi olduğu bir yer... Tabi burada insanlar bir noktadan sonra patlarlar. Ben bunun altını bu toplantıda çizdim. Hangi çözümü ateşkesten sonra bulacaksak bulalım, zaten Filistinliler tarafından yönetilmeli, emniyet güçleri Filistinlilerden olmalı. Ama ekonomik şartların hayata geçmesi için 7 Ekim öncesi şartların olmaması lazım.
GÖREV GÜCÜNE DAİR KONUŞTU
Cumhurbaşkanımızın da sözünü ettiği görev gücü, kabul edilen planının uygulamasıyla alakalı. Bir madde var, özellikle mutabık kalınan hususların takibinde kolaylaştırıcı rol uygulamasında özellikle ABD, Mısır, Türkiye ve Katar'dan müteşekkil bir ekibin yer alacağı özellikle her iki tarafla Filistin ve İsrail tarafıyla konuları görüşecek. Bu esas itibarıyla zaten arabulucu ekipti. Bu arabulucu ekip aynı zamanda anlaşmanın ilgili maddelerinin uygulanmasında kendine düşen görevleri yapacak. Hemen öncesinde tanımlanmış görevler yok. Anlaşma hayata geçtikçe sorunlar çıkacak muhakkak ve bu ekip de zamanı geldikçe devreye girecek."