TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu! Bartın'da, karşı şeride geçen TIR ile çarpışan otomobildeki 66 yaşındaki Satı ve 60 yaşındaki Sevil Üncan çifti yaşamını yitirdi. Yaralanan TIR şoförü 45 yaşındaki Hakan Demir ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 10.10.2025 - 07:31 Güncelleme: 10.10.2025 - 08:50

