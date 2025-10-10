Habertürk
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!

        Bartın'da, karşı şeride geçen TIR ile çarpışan otomobildeki 66 yaşındaki Satı ve 60 yaşındaki Sevil Üncan çifti yaşamını yitirdi. Yaralanan TIR şoförü 45 yaşındaki Hakan Demir ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 10.10.2025 - 07:31 Güncelleme: 10.10.2025 - 08:50
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        Bartın'da yürek yakan kaza, dün saat 16.00 sıralarında Bartın-Karabük kara yolunun Potbaşı mevkiinde meydana geldi.

        TIR KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

        Bartın’dan Karabük yönüne giden Hakan Demir (45) yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Satı Üncan’ın (66) kullandığı otomobil ile çarpıştı.

        OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI

        DHA'daki habere göre otomobil yol kenarına savrulurken, TIR ise ırmağa devrilmekten son anda kurtuldu.

        BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Sevil Üncan (60) yaşamını yitirirken, otomobilden fırlayıp, TIR’ın altında kalan Satı Üncan ile araçta sıkışan Hakan Demir yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Hakan Demir ile Satı Üncan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. TIR şoförü Demir’in yağmurda ıslanmaması için gazeteciler ambulans gelene kadar şemsiye tuttu. Gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Satı Üncan da kurtarılmadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

